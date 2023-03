Més de 300 aliments bàsics augmenten de preu malgrat la rebaixa de l'IVA

Fruites i verdures, el que més s'encareix

"Irresponsabilitat" del govern espanyol

La rebaixa de l'no aconsegueix limitar el preu dels aliments bàsics després de tres mesos. Això és el que es desprèn d'un estudi de l'associació de consumidors, que apunta que dels 1.012 productes analitzats els dies 1, 2 i 3 de març a vuit cadenes de supermercats --, fins aen comparació amb el que tenien el 30 de desembre, un cop aplicada la rebaixa de l'impost.Facua explica que cada un de cada tres aliments afectats per la rebaixa de l'ha pujat de preu durant el març respecte del desembre. Així ho constata l'estudi, que revisa l'evolució de més de 1.000 preus als supermercats des que el govern espanyol va aprovar la reducció de l'impost. Tenint en compte els resultats, el secretari general de Facua,, ha qualificat la mesura de "" i ha remarcat que diverses cadenes de distribució estan apujant els preus de manera "il·lícita i il·legal".Es tracta d'un augment significatiu respecte dels 136 productes que s'havien encarit al febrer i, per aquest motiu, Facua ha ampliat, de nou, la denúncia a la(CNMC). L'associació també ha lamentat que encara no ha obtingut cap resposta per part de l'organisme. Bona part de les d'anomalies del març s'han detectat a Hipercor, on s'han encarit 71 del total de 168 preus analitzats (42,2%). Per la seva banda, Mercadona i Alcampo són les dues cadenes on s'ha constatat un menor percentatge d'irregularitats, en un 18,7% i un 18,3% dels casos, respectivament.Per productes, el que més s'ha encarit segons l'anàlisi de Facua són lesi les, seguides dels, lai els, els, lai l'. El secretari general de Facua ha remarcat que l'increment dels preus suposa un incompliment de la llei. En aquesta línia, Sánchez ha recordat que la mesura que va aprovar el govern espanyol a finals del 2022 prohibeix apujar els marges de benefici. Per tant, la pujada del preu tan sols estaria justificada "si fos més car produir", ha explicat Sánchez, però, segons l'entitat, "no s'ha produït aquesta conjuntura".Facua també ha criticat la "" del govern espanyol a l'hora de controlar l'aplicació de la rebaixa de l'IVA i ha assenyalat, en concret, a la part socialista de l'executiu, a qui ha acusat de "creure's el discurs completament fal·laç" de les cadenes de distribució. A més, ha carregat contra lesperquè considera que estan "manipulant els preus a l'alça per guanyar més". En aquest sentit, Sánchez ha exemplificat que si abans de la retallada de l'IVA un producte costava 1,04 euros, ara en alguns casos supera aquest preu i, a més, no ha de pagar l'impost.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor