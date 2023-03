Obtenir més energia eòlica amb menys molins és possible

L'opció de la repotenciació

Catalunya ha reprès la instal·lació de parcs eòlics després d'una dècada d'aturada . Ho ha fet en un context on els nous aerogeneradors cada vegada són. Per exemple, els parcs que estan en tramitació dupliquen la potència d'alguns dels molins inaugurats enguany.La implantació d'aquests gegants del vent no està exempta de polèmica, ja que diversos col·lectius dels territoris afectats en qüestionen l'l. Una alternativa per reduir-lo és tenir menys aerogeneradors que aportin més energia que els existents.Els parcs eòlics, com la resta d'instal·lacions energètiques, tenen una. Una manera d'allargar-la és mitjançant la. Substituir els molins per altres de més moderns que aportin més energia a la xarxa.És l'opció que defensa, un estudiant d'enginyeria elèctrica de l' Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa ) de la UPC. Aposta per aconseguirés a dir, generant més energia amb menys aerogeneradors.El sistema que es proposa en aquest treball, dirigit pel professor, pot ajudar a reduir el nombre d'aerogeneradors, renovar-los, augmentar la potència dels parcs eòlics iEn aquest sentit, l'eina que ha creat l'estudiant facilitaria el desmantellament i la substitució dels aerogeneradors actuals, envellits, per altres de major potència,Rosa explica que "repotenciar significa menys aerogeneradors, amb millor tecnologia i més potents, i, per tant,". Es tracta d'aprofitar millor el vent, reduir el manteniment i augmentar l'energia generada.Per exemple, Rosa proposa la repotenciació del parc de les Colladetes del Perelló (Baix Ebre), que podria passar de 54 turbines a 14, amb unAixò sí, caldria passar dea altres deja existeix un. L'empresapretén substituir elsdel parc eòlic de Trucafort –amb més de vint anys de funcionament-Tot i la reducció de 84 molins es mantindria lade quasi 30 MW en aquesta instal·lació repartida entre les comarques deli elEl treball de fi de grau de l'estudiant de l'UPC consisteix en una eina per avaluar amb garanties la repotenciació en parcs existents amb dades del vent, el tipus d'aerogenerador i el càlcul d'energia produïda, entre altres. En aquest sentit, el professor Ricard Horta posa l'exemple d'o elsque ja han començat a fer-ho. "És l'única manera de renovar el parc, augmentar la producció i minimitzar l'impacte ambiental".Però per fer-ho possible, Horta reclama inversions importants per part de les empreses i canvis administratius. "A hores d'ara, la legislació actual no té en compte l", assegura. I és que a l'estat espanyol, l'antiguitat dels parcs eòlics -amb una potència instal·lada total de 20.000 MW-, ja ha sobrepassat més de la meitat de la seva vida útil, establerta entre 15 i 20 anys, segons dades de l'Associació Empresarial Eòlica (AEE).La mateixa associació indica que la tendència en el sector és estendre el funcionament dels actuals aerogeneradors més enllà dels 20 anys previstos. D'altra banda, els espais adequats al territori per a la instal·lació de nous parcs eòlics s'està exhaurint i els nous s'instal·len en regions on hi ha espai, però on les

