El Govern desactiva la prealerta per Covid... tres anys després

El conseller de Salut,, ha anunciat aquest divendres que la comissió tècnica ha decidit, pràcticament tres anys després de l’estat d’alarma."Han estat tres anys de pandèmia amb diverses onades que avui podríem donar per acabada i que entrem en una", ha dit Balcells des de Vielha. El conseller ha agraït, "que hi han deixat totes les seves capacitats i molts d’ells estan en una situació de gran cansament".Ha opinat també que cal extreurede cara a futures pandèmies: "Hem de saber com tractar la nostra gent i el conjunt del sistema sanitari s’ha d’enfortir". Balcells ha assegurat que des del Govern treballen ja per “s”. Ara bé, ha remarcat que la Covid-19 segueix existint, que és una malaltia més i que cal vacunar-se, sobretot professionals i gent fràgil.

