La missió de l'Eurocambra sobre Pegasus viatjarà sense saber si es podrà reunir amb el govern espanyol

La delegació

La delegació de l'Eurocambra que visita el pròxim dilluns i dimarts Espanya viatjarà sense saber si es podrà reunir amb representants del govern espanyol. L'agenda que tenen els eurodiputats preveu que dimarts a primera hora, quan havien demanat reunir-se amb membres de l'executiu espanyol, es trobin "en principi" amb ministres o secretaris generals competents. Ara bé, l'agenda assenyala que "elsi que la trobada està "confirmada en principi".La missió del comitè a Madrid comença dilluns amb una reunió amb membres de la. Concretament, els eurodiputats es trobaran amb la responsable de drets humans d', Virginia Álvarez. A l'agenda hi ha pendent de confirmar si es troben també amb algun representant dei de laAl migdia els eurodiputats es trobaran amb la. Concretament, amb Òscar Aparicio (PSC), Marta Vilalta i Josep Maria Jové (ERC), Albert Batet i Josep Rius (Junts), Montserrat Vinyets i Xavier Pellicer (CUP) i Lucas Ferro (En Comú Podem). La jornada de dilluns acabarà amb una reunió a la tarda amb els periodistes Miguel González (El País), Juanma Lamet (El Mundo) i Javier Chicote (ABC).Ja dimarts la delegació té previst a les 8 hores la trobada confirmada "en principi" amb ministres o secretaris generals del govern espanyol, tot i que qui seran els interlocutors està encara per confirmar. Durant el matí es reuniran amb, director de seguretat i justícia del Defensor del Poble.Posteriorment, els eurodiputats es traslladaran al Congrés per trobar-se amb la comissió de Defensa i després amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera d'Acció Exterior,. En aquesta última reunió també està per confirmar si participa el president d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, que va ser eurodiputat. Després d'aquesta reunió, els eurodiputats tenen previst fer una atenció als mitjans de comunicació, tal com han fet en les anteriors missions.



La delegació de la cambra comunitària està formada pel president del comitè, Jeroen Lenaers, i la ponent, la liberal Sophie In't Veld. Per part del Partit Popular Europeu viatgen a Madrid l'eurodiputat i exministre d'Interior Juan Ignacio Zoido i l'eslovè Vladimír Bilcik, mentre per part del grup dels socialdemòcrates hi aniran l'eurodiputat espanyol Ibán García del Blanco i l'austríac Hannes Heide.

La missió

Per part dels liberals de Renovar Europa, a banda de la ponent també participa en la missió la polonesa Róza Thun, mentre per part dels Verds hi ha l'eurodiputada d'ERC Diana Riba i per part de l'Esquerra la francesa Anne-Sophie Pelletier. Finalment, també viatgen a Madrid com a part de la missió l'eurodiputat de Vox Jorge Buxadé, del grup dels ultres dels Conservadors i Reformistes Europeus, i Gilles Lebreton, dels ultres d'Identitat i Democràcia.



El comitè de l'Eurocambra que investiga l'ús de programaris com Pegasus a la UE es va constituir el 19 d'abril del 2022. Inicialment es va crear pels casos a Polònia i Hongria, però la constitució es va produir justament l'endemà que el grup d'experts en ciberseguretat Citizen Lab revelés el 'Catalangate'. Des d'aleshores, l'enviament d'una missió a Espanya va estar sobre la taula dels coordinadors dels grups al comitè des de l'inici, però la manca de majoria va impedir que s'acordés fins al gener.



La missió a l'Estat arriba després que eurodiputats del comitè ja hagin viatjat a Israel -d'on és l'empresa NSO-, Polònia, Grècia i Xipre i Hongria. A més, arriba enmig de la polèmica perquè l'independentisme acusa PP, PSOE, Ciutadans i Vox de boicotejar la visita a Madrid, entre d'altres, amb la no confirmació de si es podran reunir amb membres de govern espanyol. Els eurodiputats havien demanat trobar-se amb membres de l'executiu espanyol dimarts, dia en què la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha fixat la data per a la moció de censura de Vox.



Les dificultats que estan aflorant per enllestir l'agenda han estat àmpliament criticades pels partits independentistes. ERC, Junts, la CUP, Òmnium i l'ANC van enviar dijous una carta al comitè de l'Eurocambra denunciant que les autoritats espanyoles estan intentant "obstaculitzar" la missió a Espanya. Fonts de la Moncloa, en canvi, neguen que s'estigui "boicotejant" res.

