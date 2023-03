Possible reculada de l'Ajuntament de Barcelona: els 30 km/h, només en horari lectiu

L'Ajuntament deha encarregat un informe jurídic per avaluar la possibilitat deel límit de velocitat en algunsfora de les hores lectives. Segons ha avançat RAC1 i han confirmat fonts municipals a l'ACN, la gerència d'Ecologia Urbana, que dirigeix la tinenta d'alcalde, ha encarregat un estudi jurídic per determinar si és possible fer el canvi. Actualment, no hi ha cap precedent a la ciutat de radars que efectuïn una discriminació horària o de calendari, per la qual cosa s'ha sol·licitat l'informe que concreti si és viable adoptar la mesura.La tardor passada l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa 17 nous radars a la ciutat, 12 en entorns escolars i els altres cinc en punts negres de la xarxa viària urbana. Les sancions als conductors que sobrepassen els 30 km/h es van començar a imposar el mes de gener passat.Les primeres dades facilitades per l'Ajuntament fa unes setmanes indiquen que els 17 radarsAlgunes entitats com el RACC ja havien advertit de la conveniència d'eliminar la restricció dels 30 km/hora fora de l'horari escolar, a les nits, caps de setmana o dies de vacances.

