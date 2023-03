Borràs reivindica Junts com la força que diu «veritats incòmodes»

La presidenta de Junts,, ha situat el partit com la força que diu "les" davant dels qui volen "girar full, pacificar, deixar-ho estar i que s'acontenten amb les engrunes d'uns pressupostos autonòmics i espanyols que no solucionen el present i hipotequen el futur". En la mateixa línia, ha dit que els únics comptes bons seran el que siguin "equilibrats" i que mai serà així mentre Catalunya no sigui independent. "No hi som per aplaudir els aprenents d'autonomistes", ha etzibat Borràs en laque Junts celebra aquest divendres a la Llotja de Mar. També ha assegurat que "el pitjor i el més sagnant impost" és "la dependència" perquè els 20.000 milions d'euros que Catalunya genera "no retornen".Borràs ha apuntat que "cada tren que arriba tard està relacionat amb el, com també ho està cada emprenedor que no compta amb el suport necessari, cada centre de salut que està al límit de la capacitat assistencial o cada escola amb falta de recursos". Un greuge que, segons la presidenta de Junts, es tradueix en cada àmbit de la societat: "El progrés no és que estigui condicionat per la dependència, és que està tenallat i paralitzat". En aquest sentit, ha defensat que Catalunya "té un estat en contra" i ha lamentat que es perden oportunitats diàriament "sota el jou de la dependència".La líder de Junts ha argumentat que la feina del partit ara és "generar les condicions polítiques per assolir la" i no tant posicionar-se sobre la fiscalitat. "Si la fiscalitat en una Catalunya independent ha de ser més on menys intervencionista ho decidiran els catalans a les eleccions, i hi haurà cicles i variacions", ha raonat.La presidenta del partit ha assegurat que la independència "no és una ideologia, sinó un objectiu" per a millorar la vida dels ciutadans "pensin com pensin". També ha lloat Catalunya com una "terra d'que fan que el país vagi endavant tot i saber que l'Estat farà poc o res per a ajudar-los".Alhora, ha dit, el país conviu amb la idea de l'"per no deixar ningú enrere". I ha advertit que "espanyolitzar Catalunya és pretendre una societat pendent dels subsidis, en què el sector públic oblidi el sector privat". Per això Borràs creu que una Catalunya independent "s'ha de dotar del, dinàmic i esperonar una societat viva i emprenedora". "No pot dependre de l'anunci del conseller de torn per riure les gràcies al candidat de torn", ha afegit, en una referència al conselleri l'alcaldable d'ERC a Santa Coloma de Gramenet,A la jornada hi participa el secretari general, la portaveu al Congrés,i el portaveu al Senat,. També hi ha l'exconseller d'Economia,, que tancarà la sessió.

