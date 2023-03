Uns obrers troben dos fusells kalàixnikov enterrats a Castell d'Aro

Un incident similar en una àrea de servei de l'AP-7

Troballa inusual, i sorprenent, durant unes obres en una zona muntanyosa de(Baix Empordà). Quatre treballadors han trobatenterrats amb roba i cinta americana. Els fets han passat aquest dijous pels volts de les 12:00 del migdia. Els treballadors estaven construint un mur en una empresa quan, de sobte, es van trobar dos. A dins hi havia les dues armes llargues de guerra, del tipus AK-47, i dos carregadors sense munició.Arran d'això, segons ha avançat El Caso, els obrers van alertar elsd'Esquadra de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols, que van custodiar les armes. La policia, que s'ha situat al capdavant del cas, ha obert unaper intentar aclarir-ne la procedència. Els dos fusells, que s'acostumen a utilitzar per part de grups criminals, s'enviaran ara als especialistes de balística dels Mossos perquè els analitzin.Precisament, fa poques setmanes els Mossos d'Esquadra també van intervenirVa passar a finals de gener a l'àrea de servei de l'AP-7 a Garrigàs (Alt Empordà). De matinada, una patrulla que s'havia aturat a posar carburant va observar com dos homes -que també s'havien parat a la benzinera- es posaven nerviosos. Això els va semblar sospitós, i quan els agents van registrar-los el, van trobar dos fusells AK-47 al maleter. Les armes estaven. Els Mossos van comissar els fusells i van detenir tots dos homes, un francès de 31 anys i un jove de 25 procedent de Mauritània, per tinença il·lícita d'armes i falsificació documental, ja que el cotxe duia plaques de matrícula falses.

