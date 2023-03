Detingut a Barcelona un jove de 23 anys per agredir sexualment un menor de 14 anys

🚩Detenido un varón de 23 años por agredir sexualmente a un menor, de 14, con el que contactó a través de un #videojuego

🚩Se ganó su confianza y se desplazó desde #Barcelona hasta #Almería para mantener un encuentro sexual

🚩En su ordenador se localizó numeroso material pedófilo pic.twitter.com/tpQbTVStAR — Policía Nacional (@policia) March 17, 2023

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un jove de 23 anys perunresident a Almeria i amb el que va contactar a través d'un videojoc. L'arrestat es va guanyar la confiança del menor per aconseguir un intercanvi d'imatges de caràcter sexual, i va desplaçar-se fins a la localitat andalusa per mantenir-hi una trobada sexual. Quan la víctima va denunciar els fets, l'agressor li va fer xantatge emocional i el va amenaçar amb l'objectiu que es replantegés la denúncia. En l'escorcoll domiciliari del detingut, els agents van localitzar nombrós material pedòfil al seu ordinador, pendent d'analitzar, per la qual cosa no es descarta l'aparició de noves víctimes.La investigació es va iniciar a mitjans de febrer gràcies a la denúncia presentada per un menor de 14 anys a Almeria. Manifestava que un, resident a la província de Barcelona, l'haviaA més, la denúncia recollia com el presumpte agressor s'havia guanyat a poc a poc la seva confiança, cosa que va provocar que les converses es desviessin a un pla més. Fins i tot reconeix que van arribar ade caràcter sexual mitjançant una aplicació de missatgeria instantània i altres xarxes socials. D'altra banda, l'anàlisi del telèfon mòbil del menor va permetre adjuntar nombroses proves gràfiques que en corroboraven el testimoni.Després d'assabentar-se que el menor havia denunciat els fets, l'arrestat va començar a fer-lia través del seu cercle més íntim amb l'objectiu que es replantegés la denúncia. Així mateix, el va amenaçar de denunciar-lo per haver-se aprofitat d'una persona amb discapacitat (donant a entendre que tenia algun tipus de discapacitat). També va aconseguir els contactes de la mare i el germà de la víctima, amb qui es va posar en contacte amb la mateixa finalitat.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor