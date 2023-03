El «Polònia» homenatja Manel amb el Barça i Negreira de protagonistes

Ai, culers meus, tots ens volen ensorrar

perquè, entre els mitjans, Tebas, el Reial Madrid,

i aquests senyors, estem ben tacats.#PolòniaTV3 pic.twitter.com/UOI3hx4wA0 — Polònia (@poloniatv3) March 16, 2023

Els musicals del Polònia sempre són un dels moments estel·lars de la setmana a TV3 i aquest dijous no va ser menys. El programa ha volgut fer un homenatge adesprés que s'hagi conegut que el quartet barceloní deixa de fer música de manera indefinida , i amb el Barça i el cas Negreira com a protagonistes.El programa ha adaptat, una de les cançons més mítiques del grup, per representar el vincle dels últims quatre presidents del Barça amb els presumptes pagaments a l'exvicepresident dels àrbitres.es van passant la responsabilitat mentrecondueix la seva "".

