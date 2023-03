«Els 5 passos» per aconseguir la canya perfecta

s'han tornat a posar sota les ordres del cineasta Alberto Rodríguez a, la nova campanya de Voll-Damm en la qual cinc cambrers s'enfronten a un repte sense segones oportunitats: aprendre com tirar correctament −i amb la màxima precisió- una, perquè els seguidors de la doble malta puguin gaudir-ne de tots els seus matisos.La nova campanya de la Märzenbier −i, que compta també amb Artur Busquets entre el seu repartiment- és un thriller d'alta tensió que transcorre en una solitària nau industrial d’una zona portuària de la qual és gairebé impossible escapar. Sens dubte, l'escenari ideal perquè el personatge despietat de Tosar, amb l'ajuda inestimable del de Zahera, instrueixi una selecció de cambrers escollits entre "el pitjor del pitjor" amb entrenaments d'alta exigència durant 200 dies per aconseguir servir "el millor del millor". És a dir: la canya perfecta de Voll-Damm.El títol del curtmetratge fa referència al "ritual dels cinc passos" que estableix Tosar per assolir l'. Aquests són la correcta selecció del recipient, la pulcritud i temperatura adequada del got, el descart de l'escuma, la inclinació de 45 graus del got en tirar la canya i l'obertura final de l'aixeta del tirador per formar la corona perfecta de crema. Aquest mètode curós, que només està a l'abast dels millors bàrmans, permet apreciar millor la qualitat del cos, l'aroma i el sabor d'una Voll-Damm perquè, al cap i a la fi, "no totes les cerveses són iguals".Ideada novament pella campanya segueix l'estela de les tres entregues anteriors de la saga Doble o Res, que van dirigir Daniel Monzón (2016), Dani de la Torre (2018) i el mateix Alberto Rodríguez (2021).

