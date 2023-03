Investiguen una agressió sexual de dos menors a un company d'institut a Cervera

Novaamb menors involucrats. Elsinvestiguen dos menors de 16 anys d'un institut deper presumptament haver realitzata unde classe.Tal com ha avançat Catalunya Informació, el menor acusa els seus companys d'haver-lo agredit tocant-lo per sobre de la roba quan estaven al centre escolar. La policia catalana va rebre lafa unes setmanes, han obert diligències i han traslladat els fets a ladeNo és l'únic cas que s'ha conegut recentment sobre agressions sexuals amb víctimes i autors sent menors d'edat. Fa unes setmanes es va conèixer el cas de lagrupal en un centre comercial de Badalona , i durant els últims dies s'han obert també investigacions a, ali a Salou

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor