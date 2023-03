La croada d'una desena de bancs estatunidencs evita una nova garrotada financera

(Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase i Wells Fargo) han anunciat una injecció de-uns 28.180 milions d'euros- en el First Republic Bank per enfortir la seva liquiditat i evitar el. En concret, les entitats faran cadascuna dipòsits no assegurats en el First Republic per valor de 5.000 milions de dòlars, uns 4.695 milions d'euros.Per part seva, Goldman Sachs i Morgan Stanley injectaran a First Republic 2.500 milions de dòlars cadascun -2.348 milions d'euros-, en tant que BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist i O.S. Bank faran cadascun un dipòsit de 1.000 milions de dòlars, 939 milions d'euros. Segons un comunicat dels quatre grans bancs nord-americans, la injecció total "reflecteix la sevai ajuda a garantir que First Republic tingui la liquiditat per continuar servint els seus clients".Els quatre grans assenyalen a més a més que els bancs regionals, mitjans i petits són fonamentals per a la salut i el funcionament del sistema financer estatunidenc. "Després de les fallides de Silicon Valley Bank (SVB) i Signature Bank va haver-hi sortides de dipòsits no assegurats en un petit nombre de bancs. El sistema financer dels Estats Units es troba entre els millors del món i els bancs dels Estats Units (grans, mitjans i comunitaris) fan un treball extraordinari en atendre les necessitats bancàries dels seus clients i comunitats", destaquen.Així mateix, subratllen que el sistema bancari té un "crèdit fort, molta liquiditat, capital fort i rendibilitat forta" i deixen clar que els recents esdeveniments "no van fer res per canviar-ho". La injecció de la gran banca dels Estats Units en el First Republic es produeix després que les agències de qualificació S&P Global Ràtings i Fitch rebaixessin la qualificació creditícia del First Republic a la categoria de bo escombraries davant la sortida de dipòsits de l'entitat i, fins i tot, després que els reguladors estatunidencs es comprometessin a fer costat al sector bancari després del col·lapse del SVB.Després de conèixer-se que els grans bancs estatunidencs estaven en converses per al rescat del First Republic,. El Dow Jones, el seu principal indicador, va pujar un 1,17%, mentre que el S&P 500 va tancar amb un avanç de l'1,76%. Per part seva, les accions del First Republic es van revaloritzar gairebé un 10%.

