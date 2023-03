Notícies del 16 de març de 2023

10:41 La CUP acusa el govern espanyol de boicotejar la missió de l'Eurocambra sobre Pegasus a Espanya



La CUP denuncia que el govern espanyol i el Congrés estan "boicotejant" la missió del Parlament Europeu pel cas Pegasus, que s'ha de celebrar a Madrid entre el 20 i 21 de març. En un comunicat, els anticapitalistes assenyalen que la cambra baixa "utilitza excuses" per no rebre la delegació europea. Dilluns 20 de març és festa a Madrid i per al dia següent s'ha fixat la primera jornada de la moció de censura de Vox contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Segons la CUP, això suposa una "falta de respecte" cap al Parlament Europeu i un "boicot actiu" per esclarir els fets i assumir responsabilitats. Davant d'aquesta situació, el partit s'ofereix a rebre la missió com a diputats del Congrés.



09:43 Aragonès viatjarà a Madrid per explicar el seu cas als eurodiputats de la comissió Pegasus



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, viatjarà la pròxima setmana a Madrid per explicar el seu cas a la delegació d'eurodiputats que investiga l'espionatge a través del programari Pegasus. "La setmana que ve estaré a Madrid per explicar davant la comissió d'investigació del Parlament Europeu la vulneració de drets que hem viscut les persones que hem estat espiades i com, fins al moment, no hem rebut la protecció i la reparació necessària per part del sistema judicial de l'Estat", ha explicat Aragonès des de l'Uruguai, on s'ha reunit amb Aragonès.