Fre al turisme de sequera a Sau

Els pescadors retirant els peixos de l'embassament de Sau. Foto: Carme Molist

L'estat de l'embassament de Sau, en dades Situació actual: 9,51% (16/3/2022) | Susqueda: 39,40%

Anterior rècord segle XXI: 12,89% (19/4/2008) | Susqueda: 27,01%

Rècord històric: 5,77% (20/4/1990) | Susqueda: 15,79%



Massificació de l'embassament

Fre alque omplia dia rere dia unque s'encamina cap al seu mínim històric . El Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona ha decidit. Asseguren que el tancament es deu a motius de seguretat arran de l'actuació que està duent l'ACA a la zona per transvasar l'aigua cap a Susqueda i retirar fins a 60 tones de peixos La represa del servei es farà en funció de l'evolució i les necessitats de les actuacions de l'ACA i les possibilitat d'oferir aquests serveis amb les màximes garanties de qualitat i efectivitat. Les persones que hagin fet unaper accedir a l'àrea d'esplai. En les dues darreres setmanes s'havien incrementat molt els visitants que volien veure la retirada dels peixos i també el baix nivell de l'aigua.L’actual estat de sequera extrema que viu Catalunya ha requerit mesures extraordinàries de gestió. En el cas de la vall de Sau, l'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat en marxa diverses mesures per garantir la qualitat de l'aigua de boca. En concret, s'està passant aigua del pantà de Sau al de Susqueda i tambéSegons informa la, aquestes actuacions han comportat "la inhabilitació d'algun dels elements fonamentals dur a terme la regulació de l'accés motoritzat a la vall de Sau" i asseguren que això "compromet la possibilitat de l'accés a l’àrea d’esplai del pantà de Sau i la seguretat de les persones".La Diputació de Barcelona assegura que en les darreres setmanes hi ha hagut un increment molt important de visitants que volen anar a veure la retirada de peixos i el nivell tan baix del pantà. Això, expliquen, fa que "".Habitualment, les aglomeracions es concentraven al cap de setmana, però en els darrers dies, fins i tot, l'aparcament

