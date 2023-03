Un nou estudi trenca amb tots els registres: aquest és el dinosaure amb el coll més llarg mai descobert

Cal refer tots els registres. Un nou estudi delde Londres publicat alassegura haver trobat el dinosaure amb el coll més llarg que s'ha descobert fins ara: un sauròpode que deambulava per laal final del Juràssic fa 160 milions d'anys podria haver tingut un coll deEls sauròpodes són coneguts per aquesta característica, però el, els fòssils del qual es van descobrir fa 36 anys, s'elevava sobre el paisatge amb un coll extraordinàriament llarg. Així ho ha determinat el professor, director de la investigació, que assegura que l'alimentació hauria estat l'element clau perquè aquest exemplar fes la diferència."El coll podria tenir relació amb l'i per, de manera similar a com es comporten les girafes avui dia", ha reflexionat en un comunicat. El seu cos i resta d'extremitats reduïdes fan que, tot i els 15 metres de coll, aquest no sigui, ni de bon tros, el dinosaure més gran.

