Un dia Sol i un dia núvols. Així va la meteorologia aquesta setmana. El que no varia, però, és l'absència de pluges. Els bancs detaparan el cel durant tota la jornada i faran que les temperatures caiguin lleugerament. Només es produiran alguns ruixats febles al Pirineu i Prepirineu. Barcelona es registraran mínimes d'11 graus i màximes de 14, molt per sota dels 20 graus recurrents els darrers dies. A Girona la mínima serà de 5 graus i, com a molt, el mercuri s'enfilarà fins als 14. A Lleida , 6 de mínima i 18 de màxima, mentre que a Tarragona , les temperatures rondaran entre els 10 i els 15 graus.Elparla de núvols baixos que faran que el cel estigui entre mig i molt ennuvolat durant tot el dia, especialment al sud. A la resta del país tampoc caldrà agafar les ulleres de sol i la tendència s'estendrà al cap de setmana.

