Més accessos i obert al mar: així serà el Parc de la Ciutadella del futur

El parc de la Ciutadella de Barcelona tindrà més portes per millorar la connexió amb la ciutat i estarà obert al mar, amb una passera a la platja de vies de l'Estació de França per facilitar l'apropament amb el litoral. Així ho indica el Pla director municipal per a l'emblemàtic parc de la ciutat, segons ha pogut confirmar Nació, que ha tingut accés al document. El model de l'Ajuntament té entre els principals objectius "augmentar la permeabilitat del parc" i "fomentar la continuïtat" dels eixos de la ciutat que hi arriben per facilitar la mobilitat dels vianants i dels veïns.



L'objectiu és que la Ciutadella sigui un "parc urbà del segle XXI", destaca el govern municipal, que vol revertir la desconnexió entre barris i eliminar els 1.400 metres de mur sense portes del recinte del Zoo. A més, la paret limita la cobertura del transport públic, amb parades de metro, tramvia i autobús i estacions de tren al voltant del parc.

El plànol del futur parc de la Ciutadella Foto: Ajuntament de Barcelona

El parc té ara una porta de ciutat i cinc a l'entorn, una de les quals és residual. El pla preveu obrir-ne més, amb un nou accés des de l'i una al. De la mateixa manera, persegueix reurbanitzar els entorns: el carrer de Wellington entre la Ciutadella i el parc de l'; del passeig de Circumval·lació i del passeig de Picasso, així com l'avinguda del Marquès de l'Argentera. També projecta altres actuacions, com la reforma de la vorera del passeig de Pujades; la de l'entorn de la Cascada Monumental o un carril bici a curt termini pel passeig de Picasso, entre altres.

A més, el consistori vol rehabilitar els equipaments patrimonials i escultòrics del parc. Ja s'estan rehabilitant les estructures de l'i el, una actuació que hauria d'acabar aquest mes de març. Una altra de les fites que planteja el document és vincular-lo a la ciència i el coneixement, aprofitant els nodes que té a l'entorn, com el campus universitari de lao el, que albergarà diversos centres de recerca per convertir-se en un hub de recerca.

