​Entitats socials i ambientals insten l'AMB a facilitar que els ajuntaments municipalitzin l'aigua

Una desena d’reclamen a l’(AMB) que faciliti als ajuntaments laper “democratitzar-ne la seva gestió”. El col·lectiu retreu al govern metropolità que estigui “obstaculitzant” la municipalització a ajuntaments com Ripollet i sosté que la gestió pública permetria abaratir la factura als consumidors.Els activistes també fan una crida a les administracions a, ja que temen que les mesures contra la sequera repercutiran en l’import que hauran de pagar les llars pel consum d’aigua. Aquestes propostes formen part d’unque les entitats han enviat als grup polítics amb representació a l’AMB.Les mesures les promouen Aigua és Vida, Aliança contra la Pobresa Energètica, Àgora Besòs, Enginyeria Sense Fronteres, Ecologistes en Acció, la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona, La Hidra, SOS Vallès, SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, Xarxa per la Justícia Climàtica i la plataforma Salut, Drets, Acció. L’objectiu d’aquestes entitats és que els partits amb aspiració a ser a l’AMB el proper mandat es comprometin a ferperEl moviment assegura que una de les principals problemàtiques que hi ha en la gestió de l’aigua és la seva “opacitat”, fet que atribueixen al model mixt i externalitzat actual, en què Agbar és l’operadora principal i l’AMB és l’administració competent. Les entitats reclamen que els“perquè això permetria introduir la ciutadania en els plans de gestió”, sosté el membre d’Aigua és Vida i d’Enginyers Sense Fronteres Dante Maschio.Posen com a exemple el cas de, en què el ple municipal ha acordat canviar la gestió a un model públic, “però l’AMB ho està obstaculitzant”. Avisen que aquesta propera legislatura acaba la concessió privada a Tiana, Sant Cugat del Vallès, Molins de Rei, Corbera i Cervelló, municipis on les entitats veuen l’oportunitat de crear empreses públiques, “però cal que l’AMB els ho faciliti”.El document de 43 mesures insta l’AMB i els ajuntaments a promoure ordenances que impulsin laper tal de reduir el consum d’aigua potable, “ja que optar per l’”. Les entitats defensen que cal regular el reaprofitament d’aigües grises i crear subvencions perquè sigui una opció factible “que podia permetre un estalvi del 30% de l’actual consum d’aigua potable”.El conjunt de propostes també incideix en la. Els promotors de les mesures consideren que l’actual model d’ajudes és insuficient i demanen que es faciliti la instal·lació de comptadors socials. En aquest sentit, també reclamen que es facin públiques les dades de pobresa hídrica i que s’implementi un subministrament mínim vital que sigui gratuït per a tothom.En relació a les tarifes, avisen que el. “Estarem molt amatents i no acceptarem pujades del rebut per molt que les mesures contra la sequera siguin costoses per l’administració”, ha ressaltat des de la FAVB Josep Soler, que ha recordat que “fa trenta anys ja va haver un moviment d’insubmissió a la factura de l’aigua que va deixar impagats 75.000 rebuts que sumaven 24 milions d'euros”. Descarrega aquí el document amb 43 sobre l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona (pdf)

