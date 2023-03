Al Bicing li surt la cadena

La manca de disponibilitat



La gestió de Pedalem Barcelona



Cal saber que el servei Bicing és gestionat per la unió temporal d'empreses (UTE) Pedalem Barcelona, gràcies al concurs públic guanyat el 2017 davant de l'anterior concessionària, Clear Channel. La proposta guanyadora del concurs públic havia destacat en el apartat econòmic, ja que havia presentat millor oferta. Així doncs, l'adjudicació del nou contracte es va tancar amb un import de 162,9 milions d'euros que finalitza el 2027.



Pedalem Barcelona està composta per les companyies CESPA CIA Española de Servicios Públicos Auxiliares i PBSC Urban Solutions, qui havia organitzat abans el sistema de bicicletes de grans ciutats com Londres, Melburne, Nueva York, Reykjavik, Chicago o Guadalajara.



Entre les millores establertes en el contracte destacaven una major cobertura territorial, una ampliació del servei a 24 hores els 365 dies de l'any i més bicicletes. El darrer apartat és l'únic que se li ha resistit a Bicing, ja que el 2017 es comptava amb 7.000 bicis de flota (300 elèctriques i 6.700 mecàniques), el mateix que en l'actualitat tot i que en percentatges diferents. La possibilitat d'ampliar el servei fins a un total de 8.000 estipulat al contracte no s'ha efectuat, sigui per falta de pressupost o per un rendiment baix del negoci. B:SM prioritza una petita partida pressupostària de 80.000 euros a l'any a ampliar el nombre d'estacions. Preveu instal·lar-ne de noves a la muntanya de Montjuïc per cobrir la demanda que, entre altres esdeveniments, crearan els partits del Barça a l'Estadi Olímpic.

Mentre els quilòmetres deaugmenten sense parar a Barcelona, també ho fan els usuaris del servei de, les bicicletes públiques de la ciutat. De fet, la seva demanda s'ha incrementat des de la pandèmia, moment en què va arribar als, un 25% més que abans d'aquest període. Una xifra molt superior a lesentre mecàniques i elèctriques amb què compta la flota.Aquesta quantitat tan reduïda implica ús freqüent i limita el seu bon estat o la capacitat de reparació dels vehicles. Elsal Bicing destaquen dos aspectes quedel servei: l'de les bicis i la seva. Elen el total de bicicletes davant l'augment d'usuaris també ha generat queixes. Per fer front a una problemàtica afegida dels dies de més calor, els pròxims mesos es preveu la. Així, la flota definitiva per a aquest estiu serà de 3.000 bicicletes mecàniques i 4.000 d'elèctriques.Usuaris com, donada d'alta des del 2016, demanen una revisió més freqüent de les bicicletes, ja que "moltes vegades el fre dret no funciona" i ha de procurar no fer-se mal. Però el director de Serveis de Mobilitat Urbana,s'excusava detallant que "cada dia entren entre 250 i 300 bicis al taller, per manteniment o perquè els toca revisió".A part d'aquestes deficiències,, un altre usuari de Bicing des de fa tres anys, afegeix "problemes en les cadenes i pedals, majoritàriament, en les mecàniques". Pel que fa a les elèctriques, més noves, "sovint es troben sense bateria", comenta la. Tot i les queixes dels usuaris sobre els problemes amb el sistema de frenat o les rodes desgastades que patinen quan el terra està moll,no ofereix resposta a les preguntes dei remet a l'entrevista que Deulofeu va donar a Betevé per assegurar que "cada 50 dies totes les bicicletes es revisen" de manera automatitzada.Hi ha dos assumptes crítics: en primer lloc, lade les bicis en segones quinesde la ciutat, perquè és sabut que a les zones altes com Gràcia i Horta Guinardó hi ha una demanda més elevada. I, en segon lloc, la, ja que els usuaris tenen preferència per aquestes, tot i que els suposi un cost més elevat.sosté que les hores puntes té "dificultats per trobar una bici per Gràcia", districte pel qual es mou sovint. Els usuaristambé s'han trobat amb la mateixa situació a la Zona Universitària, zona concorreguda pels estudiants, durant primera hora del matí i al migdia. Per combatre-ho, Deulofeu defensa que "la idea és concentrar les estacions allà on hi ha més demanda i no la seva expansió".Per altra banda, l'escassetat d'opcions detambé suposa un inconvenient pels usuaris. Bicing ofereix dues modalitats amb un preu fix, que incorporà suplements segons el temps d'ús. La més econòmica, la-amb un cost de- implica el pagament de 35 i 55 cèntims per cada 30 minuts de funcionament de bicis mecàniques i elèctriques, respectivament. Si se sobrepassa aquesta primera franja de mitja hora, fins a les dues hores, s'afegeix un cost addicional de 70 cèntims per la versió mecànica i 90 cèntims per l'elèctrica. En canvi, la-amb un cost de- es caracteritza per no haver de pagar els primers trenta minuts de la mecànica, però sí els primers de l'elèctrica amb 35 cèntims. Una vegada se supera el període, s'aplica el mateix cost addicional que amb l'altra modalitat., que té contractada una tarifa plana, proposa una modalitat que inclogui les elèctriques, en comptes de pagar els suplements l'ús d'aquestes. La veïna considera "pesat" el mètode actual per aquells que estan habituats a aquest tipus de bicis., també amb la mateixa modalitat contractada,concorda amb la usuària "encara que el cost d'aquesta tarifa sigui més elevat". A més, demana que hi hagi un servei més ràpid de distribució, ja que les zones baixes de la ciutat "costa trobar elèctriques".La creació del servei AMBici, la bicicleta metropolitana , també ha estat un mal de cap per a molts usuaris, que lamenten la falta de compatibilitat. Tot i construir-se estacions de Bicing prop d'aquestes i oferir una tarifa de 53 euros l'any amb l'opció de tenir els dos serveis -una alternativa més econòmica a la compra separada-, la relació continua sent insatisfactòria. Deulofeu, però, explica que "probablement a llarg termini sigui compatible".

