Primer cas de cura del VIH amb un trasplantament de medul·la amb cèl·lules de cordó umbilical

La "" s'ha convertit en la quarta persona que es cura del-després del pacient de Berlín, el de Londres i el de Düsseldorf- i en la primera que ho fa gràcies a un, en comptes d'un donant adult. Com en els tres precedents, la dona també patia un càncer -ella, de sang- i l'operació li ha permès superar les dues malalties.Després de 30 mesos sense rastre del virus ni medicació antiretroviral, l'autora de l'estudi publicat a la revista Cell, la metgessa especialista de la Universitat de Califòrnia,, parla de "", a l'espera de la progressió futura. Aquest nou cas no suposa, però, cap avenç en el tractament de la infecció, però obre la porta a noves estratègies en el camp de l'oncologia, per als malalts de càncer que necessitin ser trasplantats.La infecció del virus de la sida és, avui, incurable. No existeix una vacuna preventiva ni medicaments que permetin acabar amb la malaltia, i la pràctica totalitat de lesque la pateixen arreu del món s'han de conformar a controlar el seu avenç a partir de tractaments antiretrovirals que rebaixen la càrrega viral. El trasplant de cèl·lules mares està, ja que es tracta d'una pràctica molt agressiva.

