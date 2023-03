Aragonès signa un «acord d'entesa» amb la província de Buenos Aires

Buenos Aires, 'partner' principal

El president de la Generalitat,, ha signat un "acord d'entesa" entre els governs de Catalunya i de la província de Buenos Aires. Aragonès i el governador de la regió,, han firmat el document aquest dijous, i després han mantingut una reunió, on també hi ha participat la consellera d'Exteriors, Meritxell Serret. L'acord busca aprofundir la col·laboració ientre els dos territoris en àmbits d'interès mutu. Així, l'objectiu és assentar les bases i donar un marc institucional a la cooperació entre els dos governs que permeti crear una "".L'acord signat preveuen els àmbits d'afers socials i culturals; educació, formació professional i formació en seguretat pública; perspectiva de gènere en afers i serveis socials i de seguretat; Agenda 2030, nova agenda urbana, ciutats intel·ligents, gestió de residus i desenvolupament sostenible; transparència i participació.A més, també inclou les àrees de transports i infraestructures; economia del coneixement, digitalització i indústria 4.0; petites i mitjanes empreses i cooperatives; salut, biotecnologia mèdica, biomedicina i gestió d’emergències mèdiques; producció i abastiment d’aliments, genètica animal, genètica vegetal i agroecologia; ciència, tecnologia, recerca i innovació i altres temes d'interès mutu.Els equips dels dos governsper concretar aquest acord que avui s'ha escenificat, i que farà de paraigües per engegar projectes futurs i un. Es preveu, a més, la creació d’un comitè mixt com a espai de cooperació permanent, que es reunirà cada dos anys. L’acord té unai es renovarà automàticament per períodes de dos anys, amb un màxim de quatre.

La Generalitat entén que l'acord és un exemple del tipus de col·laboració que es vol establir amb actors de l'Amèrica Llatina: consolidant els llaços històrics existents i dotant-los d’un marc "estable, durador i fructífer". A més de donar impuls a projectes sectorials, la signatura d’aquest acord fa de la província de Buenos Aires i Catalunya "socis estratègics". La província de Buenos Aires es converteix, d’aquesta manera, en el principal 'partner' de Catalunya a la regió.

Puigdemont: que torni "aviat" com a "ciutadà lliure"

Segons el Govern, l'acord també significa l’obertura d’unaamb l’Amèrica Llatina basada a impulsar acords institucionals que permetin mantenir relacions "d’igual a igual" amb els socis a la regió. Així, l'executiu d'Aragonès vol tenir una "mirada pròpia" cap a la regió, des d’una perspectiva catalana, i teixir relacions bilaterals que permetin construir aliances a banda i banda de l’Atlàntic.El Govern entén que la visita a l'Argentina és "cabdal", en ser un país "prioritari" per a l'executiu, sobretot per la important presència de comunitats catalanes, tant actualment com històricament, pel seu potencial econòmic i geopolític i pels importants lligams culturals que compartim. Ladel món fora de Catalunya és justament a l’Argentina, així com la comunitat argentina a Catalunya.

En una atenció als mitjans després de signar l'acord, Aragonès ha afirmat que espera que Carles Puigdemont torni "aviat" a Catalunya com a "ciutadà lliure". Així mateix, ha defensat la negociació amb el govern espanyol engegada per ERC: "L'objectiu clar és acabar amb tota la repressió", ha afirmat Aragonès, que ha constatat que el Govern treballa per resoldre el conflicte a través del diàleg amb Madrid. El president ha afegit que acabar amb la repressió inclou tant les persones afectades a Catalunya per procediments judicials sobre l'1-O, com les exiliades. El president ha volgut reiterar que envia "de nou" tota la seva "solidaritat i suport" a Puigdemont.

