L'independentisme denuncia que l'Estat obstaculitza la missió de l'Eurocambra sobre Pegasus

Una visita a Barcelona

, lai l'han denunciat aquest dijous que les autoritats espanyoles estan intentant "obstaculitzar" la missió a Espanya del comitè de l'Eurocambra que investiga l'ús de programaris com Pegasus a la UE. En una carta al president del comitè,, i la ponent,, les tres formacions i les dues entitats consideren "molt preocupants" els intents de dificultar la visita a Madrid.En el text, denuncien queestan "bloquejant" que algunes víctimes del 'Catalangate', especialment d'Òmnium i l'ANC, participin en les reunions amb la delegació. Així, demanen "reconsiderar" aquesta participació i plantegen la possibilitat d'una visita a Barcelona."Sembla que només hi ha un espai per a víctimes (del Catalangate) i està restringit a membres del govern català i un antic eurodiputat", lamenten. "Amb l'objectiu d'evitar que víctimes de laestiguin en l'agenda, els partits polítics espanyols s'han referit suposadament a Òmnium i l'ANC com a organitzacions inadequades en estar condemnades pel sistema judicial espanyol", critiquen.A més, els partits i les entitats subratllen que les autoritats espanyoles els van informar que dilluns, el dia que comença la missió, era festiu a Madrid amb només una setmana d'antelació, cosa que ha obligat a. També argumenten que les autoritats espanyoles celebren dimarts la moció de censura, el mateix dia que el comitè havia demanat reunir-se amb representants dels partits polítics al Congrés.Per tots aquests motius, ERC, Junts, la CUP, Òmnium i l'ANC critiquen que encara no hi hagi una agenda tancada sobre la missió ni si hi haurà trobades amb els membres del govern espanyol. En aquest sentit, apunten que les reunions que ara per ara hi ha en l'agenda són amb persones que ja han participat en audiències al comitè, com per exemple el CNI, per la qual cosa defensen que els eurodiputats no podran extreure nova informació.Finalment, els tres partits demanen a Lenaers i In't Veld "reconsiderar" incloure més víctimes del 'Catalangate' en la missió, així com una, on argumenten que els eurodiputats podrien parlar amb víctimes de l'espionatge a l'independentisme.La carta dirigida a Lenaers i In't Veld està signada pel president d'Òmnium,, la presidenta de l'ANC,, el diputat de la CUP, la secretària general d'ERC,, i el secretari general de Junts,

