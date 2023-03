Detingut un entrenador del Perelló per agredir sexualment una jugadora amb discapacitat intel·lectual

Elsvan detenir aquest dimecres un home de 42 anys per presumptament haver agredit sexualment i assetjat una jugadora amb discapacitat intel·lectual al Perelló, al Baix Ebre. L'arrestat era l'entrenador de l'equip de futbol femení quan la víctima, d'uns 20 anys, es va incorporar i passarà disposició delen les pròximes hores.Segons ha denunciat l'home l'assetjava i la pressionava per veure's a casa d'ell. Finalment, ella hi va accedir i, allà, l'arrestat va insistir perquè consumís estupefaents, la va retenir i la va agredir sexualment. La jove no ha denunciat els fets fins que el seu agressor ha estat acomiadat del CE Perelló "per altres successos". L'arrestat passarà disposició delen les pròximes hores.Com ha pogut saber l'ACN, la noia no ho va denunciar de seguida per por que no la creguessin, però arran de l'acomiadament de l'entrenador per part del club, es va decidir a fer-ho. El detingut està acusat com a presumpte autor dels delictes d'

