Indignació al metro per la invitació de dos països a una cimera a Barcelona

Indignació alde. Els sindicats d'aquest transport públic consideren "inacceptable" que la capital catalana hagi convidat elsi l'al, la cimera internacional de transport públic que se celebrarà a la capital catalana el pròxim mes de juny.En un comunicat, lamanifesta el "rebuig i la indignació" pel fet que es doni "espai i paraula" a representants de països "on la llibertat de les dones és nul·la, reprimida i restringida per llei". "És una aberració que no podem consentir ni normalitzar", subratlla el comunicat.Els sindicats demanen una "pública" i avisen que, si no es duu a terme, faran "accions públiques i directes" en contra del congrés i dels seus organitzadors. Així mateix, assenyalen a(TMB) com a amfitrió del congrés i denuncien que permeti la presència d'aquests països.

