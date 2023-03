Els Mossos alerten de la nova estafa de moda: «Mama, tinc el mòbil trencat»

Si reps un missatge com aquest al mòbil, no cliquis cap enllaç. Es tracta d'una estafa #Phishing. Volen robar-te les teves dades personals i fer-ne un ús il·lícit #StopPhishing pic.twitter.com/wqyJtey4Cy — Mossos (@mossos) March 16, 2023

Els dispositius electrònics són un dels principals punts d'entrada de les. I tot i que s'han vist de tots colors, una de les tècniques més utilitzades els últims mesos és el, a través de la qual els criminals intenten guanyar-se la confiança de la persona que volen estafar per aconseguir les seves dades personals. Com aconsegueixen crear aquest vincle? Fent-se passar per una persona o servei que les víctimes coneixen de prop per manipular-les i aconseguir els seus objectius il·lícits.Elsd'Esquadra, com també han fet altres cossos de l'Estat, no han trigat a alertar de la nova estafa de moda, que arriba en la forma d'. Els ciberdelinqüents es fan passar pel teu fill, que diu que ha perdut el mòbil i que té un número temporal. Assegura que no pot trucar i demana que li envïs un missatge de WhatsApp. Seguit del text, hi ha unal qual convida a clicar.El següent pas després d'establir contacte amb el número de telèfon és que el criminal demana una gran quantitat de diners perquè explica que té un problema econòmic urgent i que, si us plau, li facis una o diverses. De la mateixa manera que abans, el compte tampoc és el mateix que el del teu fill, però per això també tindrà excusa. El que ha recomanat la policia és, quan rebem aquest missatge, truquem el nostre fill. I tot i que no ens hi puguem posar en contacte,La policia espanyola ha informat que ja ha tingut notícia de diverses. S'aprofiten de gent que no sap molt de tecnologia i que pica fàcilment. Aquesta estafa en concret ha corregut molt per Whatsapp. La preocupació d'una mare, angoixada per si li ha passat alguna cosa al seu fill, fa que a vegades es facin ximpleries.

