Recorregut de la Zurich Marató de Barcelona 2023

Recorregut de la 44a Edició de la Marató de Barcelona Foto: Zurich Marató Barcelona

Previsió del temps per a la Marató de Barcelona

Carrers tallats i afectacions al trànsit per la Marató 2023

Carrers tallats per la Marató

Plaça Espanya,

Travessera de les Corts,

Avinguda de Sarrià,

Gran Via de les Corts Catalanes,

Passeig de Gràcia i

Avinguda Meridiana

Rambla de Prim

Plaça de Llevant

Avinguda Diagonal

Carrer de la Marina

Passeig Lluís Companys

Ronda de Sant Pere

Plaça d’Urquinaona

Via Laietana

Plaça de les Drassanes

Avinguda del Paral·lel

Comte Urgell

Línies de bus afectades per la Marató de Barcelona

Aquest diumenge 19 de març se celebra la 44a edició de la, una cursa que comporta afectacions al trànsit i talls de carrers. La cursa sortirà a primera hora del matí des deque també serà l’arribada. Els participants provaran de batre per quart any consecutiu el rècord de la cursa . L’organització preveu més de 15.000 participants, gairebé el doble dels 8.000 corredors de l’edició de l’any passat.El recorregut de la Marató és el mateix dels darrers quatre anys. La prova de 42,195 quilòmetres sortirà de l’avinguda Maria Cristina i passarà per llocs reconeixibles com el, la plaça d'Espanya, lao l'Arc de Triomf.Tot i que el temps és molt variable i encara incert per al diumenge, les previsions apunten a un dia deintermitents sobretot a primera hora del matí. Tot i això, no s'espera pluja durant les hores en què se celebrarà la cursa a la capital catalana, on sí que regnaran elsdurant tot el dia.La mobilitat estarà afectada en tots els trams pels quals es disputa la Marató. La sortida i arribada de la prova és l’Avinguda Maria Cristina, que es tallarà a partir deli fins al, després de la cursa. A la resta de trams afectats, el trànsit s’anirà reobrint a mesura que la prova avanci.El recorregut començarà a les 8.30 hores a l'i passarà pels següents trams, que quedaran tallats al trànsit de vehicles:Una cinquantena de línies d’autobús estaran afectades. Per això,entre les 6:30 i les 15:00. En concret, les línies de TMB afectades són: D20, D40, D50, H6, H8, H10, H12, H14, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31, 6, 7, 11, 13, 19, 21, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 78, 79, 96, 97, 104, 109, 115, 120, 121, 122, 126, 133, 136, 141, 150, 157, 192 a més de les rutes blava i vermella de l'autobús turístic.

