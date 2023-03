El «cotxe elèctric del poble» serà de Volkswagen i es fabricarà a Catalunya

ha presentat l', el nou model deque preveu fabricar a Catalunya a partir del 2025. De fet, la planta del grup de Martorell està ben situada per ser un dels centres, tot i que no està confirmat oficialment. En un comunicat, la marca ha detallat que el vehicle es vendrà per menys de 25.000 euros. El prototip mesura 405 metres de llarg, té tracció davantera, preveu tenir unai la bateria es podrà recarregar del 10 al 80% en tan sols 20 minuts.En una presentació celebrada a Alemanya, la companyia ha detallat que l'objectiu és que el vehicle estigui. Volskwagen també ha anunciat que treballa en un vehicle elèctric assequible que costi menys de 20.000 euros. El conseller delegat de Cupra,, ha apuntat en alguna ocasió la possibilitat que el cotxe elèctric petit de l'automobilística es fabriqui a la planta del grup a casa nostra.De fet, en el quart aniversari de Cupra, el febrer passat, Griffiths va assegurar que el centre del Baix Llobrgat "estava bastant ocupat" amb la fabricació del nou cotxe elèctric petit del grup. Ara bé, va remarcar que depenia delsdel vehicle elèctric. Després de tot, malgrat que el grup ha estat un dels beneficiaris del PERTE, encara no ha confirmat oficialment que la producció es farà a Martorell.

