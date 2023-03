Com et pots infectar de la sarna?

Laque afecta diversos estudiants de lal'aparició de granellades amb bonys que contenen escames o petites ampolles, i petites corbes inserides a la pell provocades pels àcars. Segons ha explicat la UB a betevé, hi ha sis estudiants afectats.i per això la universitat ja ha actuat en conseqüència.Hanper a aquestes situacions i casos, a més d'iniciar la neteja de les zones afectades amb, un procediment que es realitzarà. L'Agència de Salut Pública remarca que desinfectar les zones afectades és bàsic per erradicar l'àcar que provoca la sarna.que s'allotgen sota la pell entre el derma i l'epidermis fent coves i cavernes. El seu tractament és complicat per aquest mateix motiu.-és a dir, com a mínim, dues persones contagiades- durant el 2022, una dada que superava tots els casos detectats només el 2019 i, amb escreix, les de 2018.: el 2021 es van detectar fins a 39 brots, una xifra que es pot veure superada per la inèrcia d'aquest any.És difícil io que els altres virus. En primer lloc, la sarna no ho és, és un paràsit. Per a poder agafar-lo es requereix d'un contacte constant en una zona afectada -per exemple, un teixit, una superfície o un objecte en contacte amb la pell, com un sofà- o per transmissió sexual.

