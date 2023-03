10 propostes per descobrir les Muntanyes de la Costa Daurada

1. Prades, la Vila Vermella

L'Església de Santa Maria de Prades, de pedra roja. Foto: Laia Solanellas

2. Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, un dels millors cels de Catalunya

Les Muntanyes de Prades tenen un dels millors cels del país. Foto: Parc Astronòmic Muntanyes de Prades

3. La Mussara, un poble deshabitat amb grans vistes

El poble abandonat de la Mussara. Foto: Laia Solanellas

4. Avencs de la Febró, les formes capricioses de la natura

Una de les escletxes dels Avencs de la Febró. Foto: Consell Comarcal del Baix Camp

5. La Serra de Llaberia, racons, senders i vistes panoràmiques

L'espectacular paisatge de la serra de Llaberia. Foto: Rafael López-Monné

6. L'Argentera, un dels pobles més bonics de les muntanyes de Tarragona

El poble de l'Argentera, als peus de la serra homònima Foto: Anton Briansó

7. Mas Miró, la inspiració de l'artista

Mas Miró, un dels escenaris claus de l'obra de Joan Miró. Foto: Laia Solanellas

8. Mare de Déu de la Roca, un símbol de la comarca

L'ermita de la Mare de Déu de la Roca, un balcó al Baix Camp. Foto: Laia Solanellas

9. El Castell d'Escornalbou, el centre de la baronia

El Castell Monestir d'Escornalbou és un compendi d'història. Foto: Rafael López-Monné

10. Parc Samà de Cambrils

El Parc Samà de Cambrils, a vista d'ocell Foto: Consell Comarcal del Baix Camp

Laté algunes de les millors platges de Catalunya. Però a pocs quilòmetres del litoral, s'alcen unesforça desconegudes per a la majoria, però que amaguen alguns delsLes–per a parelles senderistes -. Però per fer-vos la tria més fàcil, n'hem escollit deu per tal que descobriu les Muntanyes de la Costa Daurada aquesta primavera.Tenim: viles, pobles abandonats, astronomia, avencs, serres, castells i ermites, un parc modernista i, fins i tot, els elements que van inspirar Joan Miró.crida l’atenció que tot està envoltat pelde les pedres que aixequen la muralla, l’església i una bona part de les cases. Aquesta coloració és la de la pedra afilada que configura una bona part de la perifèria de la vila. Aquesta característica, única a Catalunya, li ha donat el nom deEntre els llocs d’interès del poble hi trobem la plaça Major, la, l'església de Santa Maria la Major, gòtica, d’una sola nau amb volta ogival i façana renaixentista rematada per un frontal triangular. També trobem trams de muralla amb restes del castell, dos portals romànics, diverses mostres d’art gòtic i una torre de defensa quadrangular.En un territori que es convertirà en parc natural, destaquen molts elements de patrimoni natural i cultural. Ben a prop de poble hi ha la, una paret de roca d'uns 10 m d'alçària ha estat foradada per l'erosió, que ha desgastat la roca i ha provocat alguna ensulsida formant un arc natural. També destaca l', un edifici de l'any 1570, incrustat en una cinglera de 1.020 metres aprofitant una cova que havia servit d'aixopluc. La imatge de la Mare de Déu de l’Abellera va ser trobada, segons la tradició, per un pastor quan anava a cercar mel.Leses convertiran ben aviat en parc natural i un dels elements a protegir són els seus, reconeguts com a. Per gaudir-ne, el millor lloc és el, un projecte que combina la passió per l'astronomia, la recerca científica i la divulgació.S'ofereixen sessions per a tots els públics i edats, amb especial atenció a lesi els més petits. Destaca l'Experiència Astronòmica Nocturna 360, que comença al Planetari 360 graus on es pot viure una experiència immersiva en format Full Dome. A continuació, breu conferència amb projeccions per acabar al Mirador Astronòmic de Sant Roc, amb una ruta guiada i interpretada per les constel·lacions i la seva mitologia i una observació amb telescopis de gran diàmetre.és unt enmig de les muntanyes de Prades, a 990 metres d'altura, a tocar del cingle de les Airasses. Des d'aquest punt es gaudeix d'unadel Camp de Tarragona i, en dies clars, es pot veure el delta de l’Ebre o, fins i tot, les Illes Balears.El seu interès recau en la situació geogràfica màgica i corprenedora però també en la història i en els. A més, aquest lloc és un punt de partida o de passada de nombroses excursions que porten pels indrets més bonics del futur parc natural de les muntanyes de Prades.Una de les excursions més espectaculars a les Muntanyes de la Costa Daurada són els avencs de la Febró, paratge on la natura adopta formes capricioses. Formats per una–s'hi pot arribar des del poble de la Mussara o des de la Febró-.Hi ha tres esquerdes de principals que sumen fins a 1.800 metres. La que es pot visitar és la tercera i més allunyada del cingle, amb una galeria principal de gairebé 300 m de llargada, uns 30 de fondària, i de 6 a 8 m d’amplada. Al seu interior hi ha la cova Gran, la cova Petita i tres avencs.Latransmet la sensació de lloc remot, aïllat, amb serres de difícil accés i desconegudes però alhora properes a tot el Camp de Tarragona. Les parts elevades de la serra mostren una important variació cromàtica estacional gràcies als arbres caducifolis que esquitxen els alzinars. Les parts baixes, normalment dominades pel pi blanc, no experimenten aquesta dinàmica.El paisatge de les muntanyes de Llaberia i la mola de Colldejou és el decorat en què els pobles del Baix Camp desenvolupen els seus productes agrícoles de qualitat. Hi ha un conjunt d’per poder gaudir dels racons més espectaculars de la serra de Llaberia. En aquest espai natural protegit existeixen molts senders i se n’estan recuperant de nous. Un bon punt per planificar la sortida és el Centre d’Interpretació de la Serra de Llaberia , a la vila medieval deUna excursió imprescindible és la, enfilada a 914 metres entre les serres de l'Argentera i de Llaberia. Es tracta d'uni que ens permetrà veure per un vessant quasi tot el Camp de Tarragona, i part del Priorat, la Ribera d'Ebre, les serres de Llaberia, Cardó, Montsià i, fins i tot, els ports de Tortosa, per l'altre.L', a 400 metres d'altitud, és un dels pobles més bonics de les, però no és tan conegut com altres destinacions d'aquest territori d'interior.Situat al peu de la serra de l'Argentera , per on transcorre el GR-7 i s'hi poden fer diferents excursions que ofereixen boniques vistes al mar. Amb cingles, puntes i portells, la seva màxima altitud és elde 707 metres d'altitud. És una zona inclosa en el pla d'espais d'interès natural (PEIN) i on predominen la garriga i els boscos de pins i alzines.“Tota la meva obra és concebuda a Mont-roig”, va dir, un dels artistes catalans més universals del segle XX. Pintor, escultor, gravador i ceramista, conegut per la seva discreció i silencis llegendaris, és a través de la seva obra que mostra la seva rebel·lia i disconformitat amb els esdeveniments històrics i polítics que li toca viure.va ser el model de, la creació més emblemàtica de l'etapa figurativa de l'artista, però també és on va germinar i madurar la seva obra posterior i on es va perfilar el seu complex llenguatge simbòlic. Està format per una sèrie d'edificis de diverses èpoques, des del segle XVIII fins al segle XX: el jardí, el taller el galliner, els camps, la capella i el corral.Mas Miró és un dels molts escenaris de Mont-roig que van servir de model per les seves obres. També ho van ser el pont, la platja, el poble o l'església, espais que formen part de laL'es troba al municipi de, a l’oest de la vila i és un dels símbols del Baix Camp. L’ermita ja s'esmenta en documents de l'any 1230 mentre que l'església i l'hoteleria es van reconstruir després de la destrucció francesa, l'any 1811. Sobre l'ermita –també immortalitzada per Joan Miró- s'alça la capella de Sant Ramon, construïda l'any 1826 i que encara avui serveix de. D’aparença cúbica i emblanquinat, inicialment castell feudal del segle XIII, destaca sobre l’edifici principal.Al costat de les edificacions hi ha unon s'arriba per un camí obert a la roca i que surt de l’aparcament per una escala amb barana de fusta. En aquesta zona, a banda de les bones vistes, es poden observar moltes cavitats obertes en el gres roig.El Castell Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou és al municipi de. Data de finals del segle XII i inicis del XIII i La seva construcció va ser impulsada per Alfons I, que el cedí a l'església de Tarragona. Tant el castell, centre d'una àmplia baronia, com l'església de Sant Miquel, van ser habitats per monjos agustinians, a partir de 1580 per franciscans fins al 1835, quan es va produir la desamortització.El 1843 va ser adquirit per John Bridgam i a la primera dècada del segle XX va passar a mans del filantrop Eduard Toda, que el va. Hi va aplegar interessants col·leccions de gravats, ceràmica i objectes de tota mena, així com una notable biblioteca.Els elements més importants del conjunt són l'església romànica, les restes de la sala capitular i el claustre, així com l’habitatge del propietari, la visita de la qual ens permetrà observar com era una casa senyorial de principis del 1900. Des dels arcs del claustre, i en especial des de l'ermita de Santa Bàrbara, situamillors vistes de les comarques de Tarragona.Elés un jardí amb memòria, un hort mediterrani, un bosc poètic i també un palau malenconiós. El parc històric, botànic i zoològic de la Costa Brava, envoltat d'oliveres i ametllers, està situat a només cinc quilòmetres de, en direcció Montbrió.És un majestuós jardí històric catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional, un llegat indià del marquès de Marianao. Amb un, amb grutes, passarel·les i bancs que evoquen les roques, els caragols i les branques, joncs i plataners màgics i elegants envolten el llac, on també conviuen ànecs i tortugues.Per als amants de la fauna també destaquen animals com guacamais, daines, galls d’indi i faisans. El parc compta també amb und'una hectàrea d'extensió i la visita al museu, celler de vi, vermut i oli.