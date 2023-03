Mor una dona en l'incendi d’una casa unifamiliar al Baix Penedès

Una dona ha mort en l'incendi d'una casa unifamiliar a Albinyana, al Baix Penedès, segons han informat els Bombers. A les 07.24 hores d'aquest dijous han rebut un avís que alertava d'un foc amb almenys una persona atrapada a l'interior d’un habitatge ubicat al número 37 del carrer d'Olesa del municipi. Fins al lloc s'hi han desplaçat sis dotacions, entre les quals tres vehicles d'aigua, dos de comandament i un amb autoescala automàtica.



Els Bombers han pogut evacuar una dona amb cremades importants i han localitzat una segona víctima per la qual el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) no ha pogut fer res per salvar-li la vida. El SEM també ha atès una tercera persona amb cremades lleus a les mans que hauria intentat socórrer les dues dones.

Fonts dels Bombers han apuntat que l’incendi presentava molta temperatura i que s’ha extingit a les 07.54 hores d'aquest dijous. Han explicat que després d'apagar-lo, les unitats desplaçades fins a la zona s’han encarregat de ventilar el fum i revisar els danys a l’edifici, el qual només constava d'una planta baixa. En aquest foc, el SEM ha enviat cinc unitats, a més de l’helicòpter medicalitzat. Els Mossos d’Esquadra han activat un total de set patrulles. La unitat d’investigació s’ha fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació del sinistre per esclarir les causes de l’incendi.

