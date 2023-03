ERC es compromet a no acceptar els vots de PP, Vox, Ciutadans i Valents per arribar a les alcaldies

Maragall apunta a Colau

Combatre elsdurant la campanya de les municipals ide cap força que els promulgui per arribar a les alcaldies. És el "" que ha presentat ERC aquest dijous i que serà un dels eixos transversals de la campanya dels d'Oriol Junqueras. D'aquesta manera, els republicans asseguren que, un cop passades les eleccions,de partits com Vox, PP, Cs i Valents -o formacions similars- en cap municipi per arribar a les alcaldies o forjar pactes postelectorals.Des de la seu nacional del partit, alcaldables comper Barcelona oper L'Hospitalet de Llobregat han signat el document, que els republicans faran arribar ara a les més deque tenen engegades arreu del país per al 28 de maig. I no només enviaran el "compromís antifeixista" als representants dels seus partits, sinó que també ho estendran a la resta de formacions com Junts, PSC i comuns perquè s'hi sumin i es comprometin a fer un. "Aquells que es vulguin subscriure, quedarà clar que estan compromesos amb aquests principis", ha dit la portaveu i secretària general adjunta,. "Que la ciutadania tingui molt clara la posició de tots els partits polítics quan vagi a votar", ha afegit.Durant la presentació del compromís,ha recordat com l'alcaldessa de Barcelona,, va acceptar els vots de-impulsor de l'actual Valents d'Eva Parera- mentre que reivindica la capital catalana com a ciutat compromesa amb els drets humans. "És incompatible sostenir la condició de capital de drets i acceptarper arribar a conquerir l'alcaldia de la ciutat, que és el que va passar l'any 2019", ha considerat l'alcaldable dels republicans.Així mateix, ha advertit que els seus dos altres rivals a Barcelona -(Junts) i(PSC)- han mostrata arribar a l'alcaldia gràcies a forces com el "PP i Valents". "Exigeixo a totes les forces polítiques que assumeixin el compromís antifeixista", ha afegit Maragall. Així mateix, ha explicat que se suma a la signatura del compromís per "convicció personal", però també convençut que Barcelona és un dels principals "escenaris" on és important entendre el significat "profund" del compromís antifeixista.L'encarregada de presentar el contingut del document ha estat la diputada d'ERC, que recentment s'ha incorporat a l'executiva dels republicans coordinant també l'elaboració d'aquest compromís antifeixista. Ha subratllat el perill existent davant del fet que aquests discursos incrementin la seva presència mentre l'extrema dreta va guanyant representativitat, i ha situat les eleccions municipals com una "" per defensar els "valors democràtics" en els municipis. "És necessari subscriure el compromís a favor de la democràcia, la bona convivència i els drets humans", ha explicat Driouech.Més enllà del veto a acceptar vots de forces "feixistes", els republicans també treballaran per reforçar en la campanya els, rebutjaran activament manifestacions de "violència verbal, física o psicològica", i proposaran forjaramb altres partits i societat civil contra els discursos d'odi. "L'objectiu és que els comicis municipals siguin espais lliures de qualsevol mena de discriminació i assetjament per raó d'origen o cultura", ha reblat Driouech.Per últim, la republicana també ha fet una crida a participar en la manifestació antifeixista i antiracista que se celebra aquest dissabte a, que arrenca al passeig de Gràcia a les 17:30, i que està convocada per entitats com. "Els partits polítics que compartim valors democràtics hem de ser agents actius en la defensa dels drets, del respecte i de la cohesió social a tot arreu, començant per aquest dissabte, on hi serem", ha afegit.

