Barcelona arrabassa a Madrid el congrés d'eSports més gran d'Europa

el congrés d'esports electrònics i competitius més important d'Europa. Segons ha avançat TOT Economia,s'estableix a partir d'ara a la capital catalana amb l'esdeveniment que reuneix professionals del sector delsde tot el planeta. El congrés compta amb laen una indústria que creix sense aturador a tots els racons del planeta. Té un important focus a Catalunya, com vam explicar en aquest reportatge , i especialment a Barcelona. Per això mateix, la capital catalana era un aparador molt atractiu per un sector que té una presència immensa a la ciutat.Per situar en xifres: els eSports, en conjunt, acumulen unsa tot el planeta i, tal com assenyala TOT Economia. Barcelona acollirà la tercera edició del Global Esports Summit, que se celebrava anteriorment a Madrid., un braç de l'edició general del GES, que es va celebrar el desembre a Barcelona.Segons la informació publicada, les institucions, entitats i marques establertes a la capital catalana van acollir aquesta edició temàtica amb gran interès. La comunitat dels videojocs, especialment del més exitós a nivell d'eSports com el, és immensa a Catalunyasón un dels centres neuràlgics dels videojocs a nivell de fans, empreses i comunicació.Clubs com el de(ambimplicats), la presència de la Lliga de Videojocs Professionals (LVP) propietat de Mediapro i el gruix immens de fans, creadors de contingut o la nova lliga professional catalana Gamesports Electrònics ofereix un escenari atractiu per a la GES.Barcelona té molt més múscul que Madrid en aquest sector, encara que la capital espanyola sigui la seu de cites importants per al món dels videojocs com la Gamergy. L'arribada de la GES a Barcelona ha estat possible, en part, gràcies a la mediació de la

