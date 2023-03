Investiguen quatre menors per una agressió sexual a una nena de 13 anys a Salou

Si són prou grans per abusar sexualment... són prou gran per anar a la presó

Per Jaume SB el 16 de març de 2023 a les 10:50 0 0

Cada vegada que veig una noticia d'una agressió sexual per part de menor penso "Si són prou grans per abusar sexualment... són prou gran per anar a la presó". Espero que els polítics actuals facin els canvis legals ràpidament perquè no hagi de tornar a pensar això i pugui llegir "...han entrat a la presó" (i que sigui per MOLS anys... fins que el desig sexual els hi hagi desaparegut del tot).