La cadena de supermercats valenciana de Joan Roig, un dels tres grans comerços que han apujat preus els últims mesos , fa serviren la seva secció de. La raó, però, no és òbvia i és que no l'expliciten en cap moment a no ser que preguntis al dependent o dependenta.Ara, una coneguda tiktoker de vida saludable,, amb 3.000 seguidors a la xarxa social xinesa, ha revelat la curiosa raó. Les caixes blaves són les que tenen el peix que ve de, és a dir, d'aquell lloc que es dedica a criar i a matar peix, crustacis o amfibis en zones especialment delicades per produir aliments.​I les caixes verdes són de peix que ve directament de la. Per norma general, aquest últim és el peix que més valoren els clients i clientes, tot i que no ve en quantitats tan grans en algunes ciutats com el de piscifactoria. Ara, quan aneu al Mercadona ja sabreu d'on ve cada peix sense necessitat de preguntar.

