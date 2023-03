Jordi Roca recupera la veu després de set anys de disfonia: «Soc el tipus més afortunat del món»

ha anunciat que ha recuperat la veu després de set anys de problemes de disfonia., va explicar amb moltíssima alegria als seus seguidors en un vídeo al seu compte d'Instagram, des d'on va anunciar la notícia i va explicar quin havia estat tot el procés dels darrers temps.per culpa d'una distonia cervical, una malaltia neurològica que afecta la musculatura en zones com el coll o la laringe, provocant disfuncionalitats com la disfonia.Cada vegada es troba millor, ha afirmat, ien un procés que ha durat anys i anys. A més, ha recordat que la veu "li ha tornat de manera gradual diverses vegades", i, fins i tot, ha recordat que "demà és possible que no tingui la mateixa veu".Roca agraeix el suport que ha rebut durant tots aquests anys i espera i desitja estar aviat al 100% "encara que sigui amb certs dolors".i, a través del seu Instagram, ha etiquetat moltíssimes persones que l'han acompanyat en el seu camí de superació de la malaltia.

