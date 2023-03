Notícies del 15 de març de 2023

22:11 Aragonès assistirà a la missió de l'Eurocambra sobre Pegasus a Madrid la setmana vinent



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat en roda de premsa des d'Uruguai que té previst assistir a la missió de l'Eurocambra sobre Pegasus a Madrid per denunciar la "vulneració de drets" de les persones que han estat espiades amb el programari espia i la manca de protecció i reparació per part de l'executiu espanyol.

17:57 El consell assessor de la Renda Bàsica Universal demana continuar amb el pla pilot



El consell assessor de l'Oficina del Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal (RBU) s'ha reunit aquest dimecres per analitzar les noves perspectives del projecte. El Parlament va tombar divendres, amb els vots del PSC i Junts, l'aposta pel pla pilot que el Govern havia inclòs en el projecte a la llei de mesures dels pressupostos. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, que presideix el consell assessor i que ha encapçalat la trobada, ha assegurat que a partir d'ara es buscarien els mecanismes per a poder tirar endavant. L'executiu argumenta que compta amb un suport social sòlid i transversal, d'acord amb una enquesta de la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva.

12:28 Tràiler oficial de selftape, la nova sèrie original de Filmin dirigida i protagonitzada per les germanes Vilapuig



La sèrie s'estrena demà al Festival de Màlaga i arribarà a Filmin el proper 4 d'abril. Les dues creadores i protagonistes, la Mireia i la Joana Vilapuig, estan disponibles per a entrevistes. Totes dues, de 28 i 25 anys respectivament, es van convertir en rostres populars de la televisió fa una dècada gràcies a la sèrie de TV3 Polseres vermelles, tot un fenomen de masses.





12:14 Crema una barca pesquera del port de Blanes



Una barca pesquera del port de Blanes s'ha cremat la matinada d'aquest dimecres. Un treballadors de l'empresa municipal de neteja ha trucat a la policia local del municipi a un quart de dues alertant de les flames. Fins al lloc dels fets s'hi han acostat tres patrulles del cos de seguretat i quatre dotacions dels Bombers. L'embarcació, destinada a les arts menors, estava amarrada al costat de la confraria de pescadors i s'ha inflamat per causes que es desconeixen. Poc després de les dues de la matinada s'ha extingit l'incendi.

10:46 Illa envia a Aragonès cinc documents amb mesures per combatre la sequera per si li poden "resultar utilitat"



El secretari general del PSC, Salvador Illa, ha enviat aquest dimecres al president de la Generalitat, Pere Aragonès, una carta i cinc documents amb mesures per fer front a la situació de sequera per si li poden "resultar d'utilitat". En la carta, el socialista li demana "diligència en l'execució de les inversions" que afecten el cicle de l'aigua, i que estan acordades en els pressupostos que es van aprovar divendres de la setmana passada. El PSC també retreu a Aragonès que abans que el Govern aprovés el decret llei amb mesures extraordinàries per fer front a la situació de sequera, no convoqués una cimera amb tots els partits. El cap de l'executiu, la setmana passada a la sessió de control, va anunciar que convocaria aquesta trobada que encara està pendent de data. Informa Carme Rocamora.



10:09 ERC demana la dimissió de Marlaska per la seva "passivitat" davant les infiltracions policials en moviments socials



La diputada d'ERC al Congrés Montse Bassa ha demanat la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per la seva "passivitat" davant els "abusos d'una policia feixista", en referència a la infiltració d'agents de la policia nacional en moviments socials. En el marc de la sessió de control, el ministre ha dit que les qualificacions de Bassa sobre els cossos i forces de seguretat són "un conjunt de mentides i de despropòsits", i també ha defensat que aquests garanteixen els drets i les llibertats de tots els ciutadans. "Les ideologies en aquest país no es persegueixen, es defensen", ha afegit. En canvi, segons la diputada d'ERC, no és que el Ministeri de l'Interior tingui clavegueres "sinó que el Ministeri és una claveguera".

09:04 Ucraïna xifra en més de 160.000 els soldats russos morts durant la guerra



Les Forces Armades d'Ucraïna han elevat aquest dimecres a 161.520 el nombre de militars russos que han mort des de l'inici de l'ofensiva a Ucraïna. L'Estat Major de l'Exèrcit ucraïnès ha indicat en un missatge publicat al seu compte oficial a la xarxa social Facebook que des de l'esclat de la guerra, Rússia ha perdut 3.492 tancs, 6.799 vehicles armats de combat, 2.528 sistemes d'artilleria, 502 sistemes de llançament de coets múltiples.