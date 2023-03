Joana Sanz trenca amb Dani alves en una colpidora carta a Instagram

visitava la presó de Brians 2 el cap de setmana passat per retrobar-se amb l'exfutbolista del Barçadesprés de més d'un mes sense veure's. Una visita que feia saltar les alarmes, ja que la model abandonava el centre de reclusió sense fer cap declaració i amb el rostre completament seriós. No era per a menys perquè ara ja sabem el perquè.Joana ha trencat amb l'esportista brasiler. A través de les seves xarxes socials ha compartit dues fotografies del seu diari en el qual explica per què ha pres la decisió de. La suposada violació que la seva exparella va cometre a finals de l'any passat sembla a la discoteca Sutton de Barcelona els ha passat factura a tots dos i la model ha decidit començar una nova etapa en la seva vida sense ell., començava explicant Sanz, que afirmava que "han estat mesos horribles, no els més durs de la meva vida, però sí molt foscos i dolorosos" en els quals ha sentit "la sensació d'abandó i solitud".

La model ha deixat clar que "vaig triar com a company de vida una persona que en els meus ulls era perfecta", però l'ocorregut en els últims mesos ha provocat una ruptura irremeiable: "Em costa tant acceptar que aquesta persona pogués trencar-me a mi en mil pedaços", tant que "crec que em costarà anys de vida treure de la meva memòria la seva manera de mirar-me, aquesta manera de mirar-me, aquesta forma de com si jo fos el més increïble del món". Joana es considera una persona humana que ha estat al costat d'una persona quan més l'ha necessitat, "tan humana que, malgrat el dolor que m'ha causat continuo aquí al seu costat, però d'una altra forma", assevera.



D'aquesta manera, Joana ha confessat que "l'estimo i l'estimaré sempre", però "perdonar et fa sentir millor, així que em quedo amb tota la màgia que vam viure". La model canària conclou l'escrit de la seva carta assegurant que "tanco una etapa de la meva vida que va començar el 18/05/15". Unes paraules d'allò més sinceres amb les quals ha volgut compartir amb tots els seus seguidors i seguidores que ha pres la decisió de trencar amb Alves i que està preparada per "passar a la següent etapa".

