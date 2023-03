El Pla de Barris barceloní arriba a dos de cada tres veïns

El Pla de Barris de Barcelona ja ha impactat, d'una manera o una altra, en, des del 2017. És una de les dades que ha presentat l'Ajuntament aquest dimecres, fet que representaon ja s'ha implementat aquesta eina que busca corregir mancances socioeconòmiques a les zones amb menys recursos de la ciutat.Aquest programa municipal, finançat amb 300 milions d'euros, planteja accions que van des des d'oferirfins a la. El Pla de Barris, una proposta catalana reactivada pel govern Colau, també compta dins de les seves actuacions la pacificació d'alguns entorns escolars o els programes d'ocupació, dels quals s'han beneficiat 5.500 persones, segons detallen les dades municipals.El regidor del Pla de Barris, Jordi Martí, ha ressaltat també que s'ha millorat les condicions de salut de la població de les zones on s'ha desplegat la iniciativa. Així, s'ha exposat que, el sector de la població on més s'ha notat l'impacte positiu del pla.Així, tot i que el total de persones beneficiades hagin estat prop de 250.000, aquestes xifres s'han de dividir. D'una banda hi ha les famílies que han estat. I d'altra banda hi ha un afegit de 137.000 persones més que, tot i no formar part directa d'aquestes actuacions, són famílies beneficiades d'alguna forma pels projectes educatius dins l'escola i pels projectes d'ocupació o conciliació.Pel que al repartiment per àrees, els 300 milions d'euros destinats al Pla de Barris, per davant de les oportunitats educatives (65) i els drets socials (49). De prop, les segueixen la carpeta d'habitatge (43) i l'ocupació i activació econòmica (31). Territorialment, les zones on s'ha desplegat la iniciativa són, el districte dei alguns punts d'

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor