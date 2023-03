PSC i comuns s'alien a Tortosa per destronar Roigé

i elconcorreran junts en coalició a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig a la capital del Baix Ebre, segons han anunciat els líders de les dues formacions aquest dimecres. Els dos partits han acordat formar ", transversal i àmplia" per aconseguir "el canvi" en el govern municipal, governat primer per CiU i després pel, amb l'alcaldessaL'acord s'ha tancat els últims dies i els dos partits treballaran ara per presentar "un programa i unes propostes" electorals comunes per a Tortosa. "Hem de donar un tomb a la ciutat", ha defensat, candidat del PSC. "Presentem l'acord amb molta il·lusió perquè part de la ciutat desitjava aquesta entesa", ha afegitcandidat de Movem i diputat delsal Parlament de Catalunya.Jordan, encapçalarà la llista i la representació dels dos partits serà "proporcional a la força" que actualment tenen els dos grups municipals a l'Ajuntament, amb cinc i tres regidors de Movem i PSC, respectivament. L'acord s'anirà concretant en els pròxims dies, des de l'eslògan definitiu, als membres i l'ordre de la candidatura, com els projectes.Jordan i Grau han destacat "l'entesa personal" que ha existit entre ells des de les primeres converses informals i han assegurat que, "en termes generals", l'acord ha estat fàcil de tancar per la voluntat compartida "d'aconseguir el canvi" en el govern municipal de Tortosa. Jordan ha reconegut que no s'ha intentat quese sumin a la coalició.L'acord s'ha tancat "en clau de Tortosa ciutat" i els dos partits "faran el seu camí" en la resta de municipis de les Terres de l'Ebre, sense descartar altres "pactes de progrés" al territori. Els vots que s'obtinguin sumaran per alPSC en l'àmbit delPer la seva banda, Grau ha assegurat que han trobat "sinergies polítiques importants" entre els dos partits i moltes propostes programàtiques comunes. "Calia donar l'oportunitat a la ciutadania d'optar per una coalició que doni un altre aire i una altra manera de fer política a la ciutat, més democràtica, més transparent, dinàmica i ambiciosa", ha reivindicat el líder socialista.Jordan considera que la coalició Guanya Tortosa que formaran amb el PSC "oferirà, ara sí", "un projecte de ciutat" que "ha de viure de la diferència i de la pluralitat" que representen les dues formacions polítiques. El candidat de Guanya Tortosa ha "agraït la generositat" del candidat del PSC i que els dos partits hagin deixat de banda "els interessos de partit" per aconseguir "un tomb" en la política municipal. "Si l'acord s'ha segellat, és per la voluntat de Víctor Grau i jo mateix en els últims dies", ha assegurat Jordan.

