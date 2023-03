Jornada negra a les borses europees per la caiguda de Credit Suisse

Nova jornada negra als parquets borsaris, amb l'epicentre a Europa. Tot i que l'espurna que ha provocat l'incendi financer va ser la fallida del Silicon Valley Bank, als Estats Units, són els bancs de l'altra banda de l'Atlàntic els que estan patint les conseqüències més importants. L'Íbex 35 ha tancat la sessió aquest dimecres amb un descens del 4,3%, que li ha fet perdre els 8.800 punts, arrossegat per la caiguda de Credit Suisse, que ha perdut un 24% del seu valor borsari. La banca central suïssa ja s'ha posat a disposició del banc per injectar-hi liquiditat.



El selectiu espanyol ha estat el més afectat del continent per l'anunci de pèrdues netes de prop de 7.400 milions d'euros del banc suís, seguit d'un altre del seu principal accionista, el Banc Nacional Saudita, informant que no continuarà invertint en l'entitat. Les pèrdues, que en el cas del Banc Sabadell han estat del 10% -el BBVA ha caigut un 9% i el Santader un 6%-, se sumen a les acumulades dilluns.

Les borses de la resta d'Europa tampoc han sortit ben parades, amb caigudes del 4,7% del, del 3,27% de la, del 3,83% de la de, del 3,58% de la dei del 4,1% de la d'. Al continent americà, la caiguda del sector bancari també ha afectat els selectius borsaris. A mitja sessió, elqueia un 2%, l'S&P 500, un 1,8% i el, un 1,2%.La crisi bancària està afectant de retruc el, que aquest dimecres ha caigut un 7,26%, fins als 71,7 dòlars el barril de Brent. El preu del barril de Texas ha caigut un altre 7,7%, fins als 66 dòlars. Tot plegat, en la vigília de la reunió delen la que es preveia l'acord d'una nova pujada delsde mig punt. La crisi bancària d'aquesta setmana, però, podria fer variar el plantejament.

