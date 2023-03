El Port Vell inicia la seva «transformació» amb 86 milions d'inversió i la Copa Amèrica a l'horitzó

El Port Vell de Barcelona preveu enllestir la primera fase de la seva "transformació" abans de la Copa Amèrica de vela, que se celebrarà a la ciutat comtal l'agost del 2024. Així ho han assegurat el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó, i el director de Port Vell, David Pino, en la presentació de les 17 iniciatives que es materialitzaran en aquesta primera etapa i que suposen una inversió de 86,1 milions d'euros -46 d'inversió pública i 35 de fons privats-.



"Esperem que totes les actuacions estiguin finalitzades en un temps rècord de 15 mesos i arribem a una Copa Amèrica amb el Port Vell més endreçat i actualitzat", ha explicat Salvadó. Entre les iniciatives que plantegen, hi ha la construcció de la rambla de la Nova Bocana, la urbanització de la zona, el nou edifici Mirador, la ubicació de nous espais per a l'Institut de Nàutica i la remodelació del Maremàgnum i del World Trade Center, entre altres.

La primera fase del projecte milionari

Salvadó ha explicat que l'objectiu és queperquè el Port Vell esdevingui un port "de futur". Una ransformació que està plantejada en dues fases. La primera, amb 17 actuacions, s'ha accelerat per tal que estigui enllestida abans de l'agost del 2024, quan comença la Copa Amèrica. El president del Port ha assegurat que s'ha fet un "" i ha explicat que es vol "accelerar i catalitzar" algunes actuacions que estaven previstes en l'horitzó 2030 per poder-les tenir abans del certamen.

Entre les mesures previstes, destaquen la construcció de la rambla elevada Nova Bocana, que estarà situada per sobre la rasant dels molls, amb una inversió d'1,9 milions i que acabarà el segon trimestre del 2023; així com la urbanització de les esplanades de la zona de la bocana nord, que actualment estan sense ús, amb 2 milions més. A la Nova Bocana també es construirà el nou edifici Mirador, aixecat per sobre la rambla, al llarg del segon trimestre del 2023.

Una de les iniciatives que suposarà la inversió més gran és la remodelació del Maremàgnum, amb 17 milions, que s'executarà durant el quart trimestre del 2023. A més, es vol remodelar l'àrea pesquera, amb la construcció de la Nova Llotja de Pescadors i la reurbanització de l'entorn per obrir-lo a la ciutadania, amb una inversió de 7,6 milions més. També hi ha la rehabilitació del Portal de la Pau, amb una inversió total de 17,3 milions addicionals. En aquest cas, però, les obres s'han separat en dues fases. A la primera, abans de la Copa Amèrica, es completarà la millora de les drassanes i la façana de l'edifici, mentre que a la segona es reformarà l'interior.

D'altra banda, l'IMAX passarà a ser l'America's Cup House, des d'on es pretén "apropar" la Copa a la ciutadania. Es confia que hi passin 1,5 milions de visitants. També es destinarà 2,2 milios d'euros a la rehabilitació de l'espatller de la Bocana nord, que està malmesa per l'acció continuada de l'ambient marí, entre el 2023 i el 2024. A més, s'invertiran 10,2 milions més per a la remodelació del World Trade Center. Segons Salvadó, la majoria d'actuacions aniran centrades a la plaça central de l'espai. Finalment, es preveu traslladar tota l'operativa de creuers i de Baleària del Moll Barcelona Nord, on hi haurà activitats de la Copa, cap al moll Adossat. Baleària acabarà l'activitat en aquesta zona el primer trimestre d'aquest any i els creuers, el quart trimestre.

La cirereta del pastís serà la instauració del nou servei de bus nàutic, que s'aprovarà al Consell d'Administració del mes d'abril. Els vaixells d'aquest servei funcionaran amb energia renovable i es preveu que estiguin operatius per a la Copa Amèrica. El servei s'obrirà a concurs per a empreses privades.



