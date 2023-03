La UAB guanya una nova connexió en bicicleta

Un ciclista accedint al campus de Bellaterra. Foto: AMB

Augment de la xarxa Bicivia

Laha guanyat un-que se suma el que ja existeix des de Cerdanyola -, el qual s'ha posat en marxa aquest dimecres. De fet, aquest enllaç fa que també quedinvallesans.Són, tant per a vianants com per a bicicletes, que s'agafa a l'avinguda Mediterrània, a l'altura del Parc de la Segona República, a Badia. Una passarel·la passai segueix peri enfila fins al campus de Bellaterra, aEn total salvai es tracta d'un tram ràpid i segur. Forma part de laque impulsa l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i que és “un node estratègic”, ha indicat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda.I és que la voluntat és enllaçar en un futur amb Barberà i des d'aquí pugui unir-se ambcosa que es traduiria en empalmar aquesta part del Vallès Occidental amb el Besòs –Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs- i Barcelona. Mentre que gràcies a la connexió amb la UAB, que concentra el centre de Cerdanyola, el Parc de l’Alba i Sant Cugat.L'alcaldessa de Badia,, ha afirmat que de ben segur “aquest carril no només impulsarà l’ús de mitjans de transport sostenibles sinó que”.L'obra va arrencar el març de 2022 i ha tingut un cost dei l'han finançat els Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, l’Ajuntament de Badia i l’AMB. Forma part delde l’entitat metropolitana.Entre 2019 i 2021ha experimentat-un 34% de bicicletes i 123% de vehicles de mobilitat personal-. El projecte està, amb nou eixos i

