🔴 A la Ronda Litoral de Barcelona o B-10 ara hi ha 11 km d'aturades entre la Zona Franca i Sant Adrià ➡ Besòs



⚠ A Sant Adrià només hi ha un carril obert per circular en sentit Nus de la Trinitat per un #accident — Trànsit (@transit) March 15, 2023

Una laprovoca cues quilomètriques en sentit Besòs. El sinistre en què ha mort un motorista ha tingut lloc poc després de les quatre de la tarda i ha obligat a tallar el trànsit a la B-10.Això ha comportat que la via registri fins a 11 quilòmetres de retencions en direcció al Nus de la Trinitat. Segons explica Trànsit, actualment hi ha aturades entre la Zona Franca i Sant Adrià perquè només hi ha un carril obert a la circulació.

