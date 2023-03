La missió de l'Eurocambra sobre Pegasus a Espanya queda en l'aire per la moció de censura de Vox

Junts ho denuncia

La visita alde la missió de l'sobre l'espionatge amb Pegasus queda en l'aire per la convocatòria de lade Vox. La delegació del Parlament Europeu estarà a Madrid dilluns i dimarts vinent, 20 i 21 de març.Fonts parlamentàries han explicat a l'ACN que s'havia quedat amb la delegació dimarts, però que se'ls ha demanat un canvi de data per la coincidència amb el debat de la moció de censura contra el govern espanyol, que s'allargarà tot el dia. Tanmateix, dilluns vinent és festiu a lai no hi ha activitat a la cambra baixa.Fonts de la comissióa l'Eurocambra han dit a l'ACN que l'agenda que mantindrà la missió a Madrid encara no està tancada i que aquesta visita podria ser precisament un dels temes que la manté oberta. La previsió és que divendres comuniquin quina serà l'agenda definitiva.La portaveu de Junts al Congrés,, ha denunciat a la sessió de control d'aquest dimecres al matí que la visita prevista ara quedi en l'aire i ha acusat el PSOE d'estar "utilitzant la ultradreta per plantar a la delegació de la comissió d'investigació de Pegasus del Parlament Europeu". "Han preferit el circ de la ultradreta a retre comptes", ha insistit.De fet, Nogueras ha enviat una carta als membres de la comissió Pegasus de l'Eurocambra en què lamenta que encara no s'hagi programat la visita al Congrés. La portaveu de Junts s'ofereix a reunir-se amb la delegació que visitarà Madrid quan desitgin "".L'espionatge amb el programari Pegasus afecta almenys quatre diputats en actiu, segons la investigació que va fer Citizen Lab. Concretament, Nogueras així com(CUP),(PDECat) i(EH Bildu).La missió només estarà a Madrid i no trepitjarà Catalunya, però està previst que la delegació de l'Eurocambra mantingui una trobada amb diputats del Parlament que formen part de la comissió d'investigació sobre ela la cambra catalana. La reunió està prevista dimarts vinent a la seu del Parlament Europeu a la capital espanyola.

