Una de cada cinc dones que queden amb homes a través de Tinder són violades

El 21,7% de les dones que han quedat amb un home a través dehan estat violades "en el sentit del terme més consensuat socialment". És la dada que justifica la conclusió principal de l'informe " Apps sense Violència Sexual ", de la, que afirma que "les plataformes de contactes reprodueixen i amplifiquen les formes tradicionals de violència sexual".L'organització feminista i juvenil alerta que. Per això, l'11,5% responen afirmativament a la pregunta "has patit alguna mena de violència sexual en una cita de Tinder?", mentre que el 20% explica que han estat drogades o alcoholitzades per abusar d'elles, el 28,2%, que han expressat que alguna pràctica li feia mal i l'home ha seguit; i el 27,7%, que han estat penetrades sense preservatiu sense el seu consentiment.Les impulsores de l'estudi entenen que el fet de no considerar violència sexual aquelles pràctiques relacionades amb la pressió, però que no impliquen violència física prové del, que no té en compte factors estructurals o de coacció com la por, el xantatge emocional o l'autoculpabilitat. De les, 555 -un 57,6%- s'han sentit pressionades per alguna de les seves cites per mantenir relacions sexuals.Amb tot, l'informe conclou que, fonamentats sobre estereotips patriarcals. Denuncia que la nova feminitat no elimina la reducció de la dona a la seva sexualitat i subordinació a la mirada masculina. Per defensar aquesta tesi, posen l'exemple del BDSM o "jocs de dominació", que serveix, afirmen, per referir-se gairebé en exclusiva al sotmetiment femení.

