El cas Santa Coloma posa sota el focus el rol dels consellers d'ERC en campanya

📢💡 El cap de llista d'Esquerra Republicana @gabrielrufian i el Conseller de Drets Socials, @carlescampuzano 🤝 acorden la 2a residència pública de gent gran 🏠👵🧓 a Santa Coloma de Gramenet si els republicans 👥 som decisius en el pròxim mandat. #SantaColomaMereixMés pic.twitter.com/SEfF6xDhZa — ERC Gramenet (@ErcGramenet) March 13, 2023

On és el límit?

De cuantas cositas absurdas y falaces he vivido (y he vivido varias) sin duda la más absurda y la más falaz ha sido la del cabreo porque ERC ha dicho que si gobierna en Santa Coloma hará la residencia que el PSC no hace desde hace 32 años.



Pero bueno.



Gracias por la publicidad. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) March 15, 2023

El divorci entre Junts i ERC de d'octubre passat va abocar Catalunya a una etapa deque no es produïa des de l'etapa republicana prèvia a la guerra. Els executius detambé responien al projecte d'un espai polític unificat, però les sigles de CiU representaven la unió de dos partits federats i no d'un de sol. El període encetat en la política catalana a la tardor, allunyat de la lògica de blocs i marcat per la debilitat parlamentària d', situa els focus en elsque s'hauria de marcar ela l'hora d'aprofitar els consellers durant la campanya de les. El cas de Carles Campuzano i Gabriel Rufián, amb l'anunci sobre la residència a Santa Coloma de Gramenet, ha encès el debat.El plantejament delsa l'hora d'afrontar la campanya ha estat en tot moment aprofitar al màxim la projecció de la Generalitat, sense que això suposi, preferentment, un problema. Dissabte passat el conseller d'Interior,, compartia un vermut musical en una paradeta d'ERC situada al barri barceloní del Clot. El diumenge, la titular d'Economia,, passava el matí amb veïns de la. Aquell mateix cap de setmana, però, i lluny del focus mediàtic, ERC de Santa Coloma de Gramenet anunciava que el seu candidat, Gabriel Rufián, i el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano,impulsar una segona residència al municipi si els republicans són decisius a la ciutat.El tuit va ser un "" de la secció local de Santa Coloma. Ho reconeixen internament dins les files dels republicans. Públicament, no han desmentit el tuit, però han matisat el que diu la publicació, assegurant que la proposta d'ERC és que l'la residència i traspassi la gestió a la Generalitat. Però el tuit continua publicat i ha desfermat la ira entre els partits de l'oposició, que han acabatde Campuzano en seu parlamentària. Els republicans, en comptes de reconèixer públicament l'errada, han preferit tancar files amb l'anunci . "No demanarem perdó i sortirem a defensar-nos", apunta un dirigent d'ERC a. La decisió de dalt passa per no fer autocrítica. "Tothom pot estar molt tranquil", deia aquest dimarts en roda de premsa la portaveu dels republicans,, per assegurar després que aquest Govern per "primera vegada" no "mira colors".Tot aquest debat preocupa l'oposició. "" ha estat un dels termes que més han fet servir tant el PSC com Junts en les últimes hores per descriure l'actitud d'ERC. Aquests dos partits i també els comuns han demanat la compareixença de Campuzano i no descarten reclamar la seva. "Demanem una campanya neta per a aquestes municipals amb respecte als ciutadans i després als adversaris polítics", declarava dimarts la portaveu dels socialistes. Per la seva banda, Junts ha demanat al presidentque desautoritzi aquest anunci i que expliqui "quins altres acords" ha contret en el nom del Govern amb candidats del seu partit.Campuzano compareixerà al Parlament, però ERC no pensa canviar l'estratègia. On és el límit? Quines línies no haurien de crear els consellers durant la campanya? La majoria dels partits de l'oposició coincideixen en el fet que els republicans poden parlar de la bona entesa que pot haver-hi entre institucions del mateix color, però en cap cas fer anuncis electoralsa què els republicans guanyin o no al municipi. "Mercadejar amb la gent gran és infame", criticava el portaveu d'Unides Podem al Congrés,després de l'anunci.Quin és, però, el resultat de tot plegat? Ho resumeixen molt bé els tuits que ha fet Rufián en els últims dies: "Gràcies per la". Efectivament, si una cosa ha quedat clara enmig de tot aquest soroll que ha afectat principalment Campuzano, és que a Santa Coloma tenen clar que si ERC obté un bon resultat i és decisiva, construirà la residència. "Hem aconseguit situar la proposta al centre mediàtic", apunta a aquest diari una dirigent d'ERC del municipi metropolità. Altres representants dels republicans prefereixen no comentar el moviment, que qualifiquen de "desafortunat".S'han produït episodis similars? ERC ha treballat per aquestes eleccions municipals més de. En moltes d'elles, els candidats no tenen la notorietat pública d'un candidat com Rufián, i els anuncis que es puguin dur a termemés enllà de les fronteres del municipi. Un episodi sonat com el de Santa Coloma no s'ha reproduït encara, però sí que s'han fet anuncis electorals que requereixen el vistiplau de la Generalitat.És el cas de la proposta que va fer l'alcaldable per Barcelona,, dissabte passat sobre la El republicà es va comprometre a tirar endavant el pla pilot a la capital catalana si surt escollit en les pròximes eleccions municipals , i va avançar que destinariaa la mesura. On és la polèmica? Elel treballa a hores d'ara la Generalitat, que està buscant la manera d'impulsar-lo -amb noves aliances- després que es tombés en el debat i votació dels pressupostos divendres passat. La decisió sobre a quins municipis es posa en marxa la prova pilot vindrà de la Generalitat, prèviament havent publicat els criteris perquè les localitats candidates es puguin presentar. És a dir, que no es preveu una assignació a dit. Malgrat això, Maragall va donar per fet que es podria fer aEncara queden dos mesos i mig per a les eleccions municipals i aquests episodis es podran anar repetint sense aturador. ERC tindrà el repte de demostrar la capacitat per diferenciar la gestió del dia a dia de l'executiu amb elsque es puguin fer durant aquesta campanya. "Aquells que ara fan més escarafalls, en altres moments han utilitzat les institucions sentint-les com a seves o, fins i tot, per benefici propi", criticava dilluns Vilalta. Quei el"s'aprofitin" de la situació és el que més ha molestat en les files dels republicans. La proposta sobre la residència a Santa Coloma, però, ha estat la més comentada fins a hores d'ara en la cursa electoral a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor