Denunciat per maltractament un dels candidats a l'alcaldia de Rubí

El PSC creu que García vol treure "rèdit polític"

Mala maror preelectoral a Rubí.continuarà encapçalant la llista de, després que el partit li hagi donat el seu suport davant d'unes acusacions deper part de la seva exparella, de la qual es va divorciar "de manera amistosa" el passat mes de maig, i que l'actual portaveu i regidor assegura que sónConcretament, laadmesa a tràmit és per "maltractament físic i psicològic, amenaces de mort a ella i als seus fills i", i es refereixen a uns fets que presumptament haurien passat l'any 2015. Abans, el 2007, elsvan anar una vegada a l'habitatge que compartien García i la seva parella arran d'una trucada d'un veí per una "discussió", però no hi va haver cap denúncia.El portaveu i candidat de Veïns per Rubí ha detallat com han estat els fets des que es vade la seva parella, el passat mes de maig, i que ha comportat un progressiu allunyament dels seus fills, com a "càstig per voler-me divorciar, de forma acordada, de la meva exparella"; moments d'acostament i també d'incompliments, per part de la seva exdona, del règim de visites establert arran de l'acord de divorci.En una roda de premsa acompanyat del seu advocat,, el portaveu dels independents ha explicat que aquestes acusacions arriben "en un moment clau per a la seva trajectòria política". A més, García ha desmentit que s'hagi dictat contra ell cap, ja que el jutge la va rebutjar, i ha anunciat que esper denúncia falsa: "Formo part d’una minoria de denúncies falses per maltractament que realment embruten la xacra de la violència masclista del nostre país".García també ha manifestat ser "a les xarxes socials de trols i perfils propers alque estan esbombant que soc un maltractador", i ha assegurat que amb aquesta estratègia "es pretén influir en aquestes eleccions d’aquest mes de maig". I és que la formació ha avançat que ha denunciat "diferents casos dedavant de la Fiscalia i els Jutjats de Rubí", que en dos casos han comportat l'obertura de diligències.Unes hores després de les declaracions de Toni García, el PSC ha emès un comunicat en què manifesta "la sorpresa i el més absolut rebuig al fet d'intentar treure rèdit polític d'un fet tan greu i seriós com és un presumpte cas de". Sense entrar a valorar els fets que han portat a fer aquestes declaracions, els socialistes diuen que confien en la justícia i esperen que aquest cas sigui tractat "en els espais adequats i amb el rigor que la família mereix", a més de demanar respecte per a la intimitat de les persones esmentades i especialment als menors. García, en les seves declaracions, ha manifestat que té testimonis que situen la seva exparella reunint-se amb l’alcaldessa i cap de llista del PSC de Rubí,, en més d’una ocasió, just en les dates de la denúncia.

