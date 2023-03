El Barça confia la defensa en el cas Negreira a l'advocat de Dani Alves

El cas Negreira

Elcontinua reforçant-se per enfrontar el judici pel cas Negreira. El dia que el jutjat d'instrucció 1 de Barcelona ha admès a tràmit la denúncia de la Fiscalia , El Món ha avançat que l'advocat encarregat de la defensa serà, que ha tornat a l'esfera pública recentment després de ser contractat per. Abans, havia treballat perTot, l'endemà que es fes públic el fitxatge d'Andreu Van den Eynde , que s'encarregarà d'elaborar l'intern del club per esclarir si hi ha hagut algun incompliment en el conjunt de l'estructura financera. L'advocat d'en el judici del procés i artífex de la "", que va aconseguir el reconeixement de la justícia europea dels eurodiputats catalans, té un despatx de Dret Penal especialitzat, entre altres coses, en l'auditoria penal i el compliment normatiu.El ministeri públic atribueix un delicte de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, administració deslleial i falsedat en document mercantil als acusats, el Barça,. A més, apunta que la investigació podria afectar altres directius de la direcció general o l'àrea econòmica del club per possible corrupció arbitral.Fa unes setmanes va transcendir que la mateixa Fiscalia investigava elsdel Barça a l'empresa d'Enriquez Negreira entre els anys 2016 i 2018. Mentrestant, l'exàrbitre era vicepresident del, un càrrec que va ostentar des de 1994 fins als 2018. Precisament és a partir del juliol d'aquest últim any quan el club paga l'última factura a, l'empresa d'Enriquez Negreira.Malgrat que els pagaments han estat detectats des del 2001 i la Fiscalia creu que es podrien remuntar a l'època de, Bartomeu i Rossell seran els únics presidents investigats. Precisament l'expresident del Barça va posar fi als pagaments per una política de retallades, però és l'únic que pot ser inclòs a la causa perquè per la resta ja han prescrit els fets.La investigació de la Fiscalia se centra en unaper irregularitats en la tributació dels exercicis de 2016, 2017 i 2018. Això se suma al fet que Enríquez Negreira no ha aportat cap document en què acredités la prestació d'un servei al club blaugrana. L'exàrbitre sosté en la seva versió que l'assessorament era de forma verbal i que per això no existeix cap documentació, a la vegada que manté que no hi ha hagut tracte de favor cap al Barça.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor