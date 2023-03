Un menor d'11 anys, en estat greu després de ser atropellat a la Selva

Tràgic accident a, a la comarca de la Selva. Una furgoneta va atropellar la tarda d'aquest dimarts una l'anomenada carretera de l'infern, la, un dels trams més perillosos de Catalunya. El menor va patir diversos traumatismes i elva traslladar-lo a l'de Girona, on va ingressar a l'UCI en estat greu, segons ha avançat el Diari de Girona.Concretament, l'atropellament va tenir lloc entre lai l'i, de moment, s'estan investigant les causes de l'accident. Les primeres investigacions delsapunten que el menor d'edat hauria travessat corrent la carretera i el cotxe l'hauria envestit.El noi està ferit greu amb, mentre que el conductor ha quedat il·lès. Segons apunta el Diari de Girona, el vehicle va quedar molt danyat a la part davantera a causa del fort impacte. La GI-555 és una via interurbana estreta i sense voral que acumula un gran nombre d'accidents de trànsit.

