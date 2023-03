La Fiscalia demana arxivar el cas de la rifa «fictícia» d'una prostituta al Bruc

Laha demanat arxivar la causa penal pel sorteig d’unaa la caserna dela través d’un grup de. El ministeri fiscal constata que el sorteig va ser “totalment fictici” i que mai va haver-hi intenció real de contractar els serveis d’una prostituta ni es va realitzar cap tràmit, sinó que el premi efectiu va ser una panera deEn no haver-hi una persona real i concreta en situació de, la Fiscalia conclou que no hi ha els requisits de delicte, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que es poguessin imposar. Després que es fessin públics els fets, el mateixva posar-los en coneixement de la Fiscalia. Es van identificar els dos responsables de l’anunci.La Fiscalia entén que els fets no són constitutius de-ni inducció a la prostitució ni- en no existir una "persona real i concreta en situació de prostitució" i tampoc veu "cap", segons ha informat aquest dimecres.Dos miliars de la caserna del Bruc van proposar a la setantena de companys d'un grup de WhatsApp participar en und'una prostituta i, amb els diners que recaptessin, contribuir a pagar les despeses de la. Segons el diari Ara, que va avançar els fets, els missatges del xat, als quals va tenir accés, vexaven la noia amb comentaris masclistes i denigrants.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor